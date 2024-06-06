Будуть намагатися прорвати фронт, – Світан сказав, який напрямок важливий росіянам

Україна вже третій рік веде активні оборонні дії проти нападу Росії на наші території. Ворог не припиняє атакувати українські позиції на лінії фронту та має намір продовжувати наступальні дії на східному напрямку.

Полковник запасу ЗСУ, військовий експерт, льотчик-інструктор Роман Світан розповів 24 Каналу, що протягом всієї війни й зараз росіяни ведуть активні бойові дії на східному фронті. Саме на Донецькому напрямку атаки ворога можуть призвести до прориву на лінії оборони.

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Де найбільша загроза

За словами Романа Світана, росіяни найбільше тиснуть в районі Очеретиного, Карлівки та Курахового.

Росіяни намагаються перерізати трасу з Костянтинівки на Вугледар. Весь східний фронт для росіян останнім часом залишається першочерговою метою,

– зауважив він.

Світан вважає, що російське військове командування поставило своїм підлеглим завдання вийти на кордони Донецької області.

Вони будуть намагатися прорвати там фронт. Резервні сили та засоби, які є в районі Донецька чекають на це, щоб вийти на оперативний простір та просунутись на кілька десятків кілометрів до Покровська чи Добропілля,

– припустив полковник запасу ЗСУ.

Інші напрямки фронту

На Куп'янському напрямку Харківської області також активізувався наступ. Ворог намагається створити там нові загрози.

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Роман Світан зазначив, що у Харкові зараз простіша ситуація, адже росіянам ніде взяти резерви.

За декілька тижнів активних боїв окупаційні війська значно зменшились. Без серйозних поповнень їм доведеться або відступати, або переходити в оборонні позиції,

– наголосив він.

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