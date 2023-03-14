"Толку від такої оборони мало": як окупанти готуються до контрнаступу ЗСУ
Стало відомо, що в деяких тимчасово окупованих регіонах колаборанти уже починають готувати план евакуації на окупований півострів Крим. Ба більше, вони настільки не вірять у сили своїх військових, що починають на всіх територіях зводити оборонні споруди.
Про це 24 Каналу розповів військовий експерт Юрій Федоров. Він наголосив, що така оборона, створена нашвидкуруч, є вкрай неефективною.
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Федоров повідомив, що ворог на тимчасово окупованих територіях уже починає будувати оборонні споруди – так звані "зуби дракона".
Назва романтична, правда толку від них дуже небагато, адже від пострілу з танкової гармати та пірамідка розлітається в пил,
– зауважив військовий експерт.
Він додав, що навіть на території тимчасово окупованого Криму росіяни вже копають траншеї і зводять оборону.
Росіяни не вірять в свою армію
Федоров наголосив, якщо одна з країн, що воюють, будує такі споруди і вливає на це чимало грошей, це означає одне – росіяни не вірять у можливості власних збройних сил. Не вірять, що вони можуть зірвати наступ ЗСУ маневрованими діями.
Однак для того, щоб побудувати справді ефективну оборону, потрібно не кілька місяців, а кілька років, підкреслив експерт.
Українські бійці у Бахмуті, Маріїнці, Авдіївці будували укріпрайони, як мінімум, 6 – 7 років. Однак в росіян такого часу немає, скільки б грошей вони не закопували в цих траншеях, сенсу від них буде мало, резюмував Федоров.
Оборонні споруди росіян: що відомо
- Депутат тимчасово окупованого Криму Сєргєй Аксьонов рік тому зробив гучну заяву в місцевій пресі, що Криму нічого не загрожує, на нього чекає туристичний сезон. А днями вийшла його стаття, в якій мовиться про те, що зведення оборонних споруд в Криму іде згідно з планом.
- Олег Жданов окопи росіян в Криму прокоментував так: "Дурість несусвітня, тому що окопи насипні, а там піщаний ґрунт. Дощі та шторм це все розмиють".
- Радник мера Маріуполя Петро Андрющенко повідомив, що російські окупанти почали створювати укріплення вздовж траси Маріуполь – Донецьк. Адже росіяни розуміють, що їхні системи ППО та авіація вже не дуже спрацьовують.
- Відомо, що російські офіційні особи витратили 10 мільярдів рублів (близько 132 мільйонів доларів) на будівництво оборонної лінії вздовж кордону України з Бєлгородською областю, що, ймовірно, буде лише марним викиданням грошей.