Навіть поскаржилися Кремлю: на окупованій Херсонщині росіяни масово грабують місцевих і пиячать
Джерело:Центр національного спротиву
На окупованій лівобережній частині Херсонської області збільшуються випадки масових пограбувань місцевого населення російськими загарбниками. Процвітає також пияцтво та випадки дезертирства.
Через це так звана "місцева адміністрація" навіть поскаржилася у Кремль. Вочевидь, окупанти сподіваються, що це якось їм допоможе.
Дивіться також Росія викинула маріупольців на вулиці: багатоповерхівки "відбудовують", але квартири – продають
Процвітає пияцтво, дезертирство та пограбування
Так звана "місцева окупаційна влада" не може контролювати окупантів на лівобережжі Херсонської області. Представники "другої армії світу" постійно пиячать, масово грабують місцеве населення, а також лише збільшуються випадки дезертирства.
Російські солдати викрадають авто та гроші під приводом боротьби з підпіллям. Людей звинувачують у нелояльності та допомозі Силам оборони, після чого грабують їх помешкання. Причиною тому, крім "загадковості російської душі", є низька дисципліна в збройних сил Росії, через що в армії ворога також процвітає пияцтво та випадки дезертирства,
– мовиться у повідомленні ЦНС.
Через це колаборанти на Херсонщині скаржаться в Кремль. Вочевидь, Сальдо та його посіпаки сподіваються, що російський диктатор якось врегулює ситуацію. Проте це ніяк не допоможе загарбникам, адже на окупованих територіях все більше панують антиросійські настрої, навіть – серед зрадників і російських військових.
Яка ситуація на Херсонщині: останні новини
- Наталія Гуменюк заявила, що на лівобережжі Херсонської області все частіше фіксують випадки дезертирства. Аби створити ілюзію, що окупантів на Херсонщині "багато", ворог постійно маневрує. Також російська армія масово "загороджувальні загони" з кадирівців і росгвардії, які намагаються стримати масове дезертирство.
- Завдяки корегуванню СБУ було уражено штаб росіян у тимчасово окупованому населеному пункті під Херсоном. Удар з HIMARS відбувся, коли окупанти проводили щоденну нараду серед офіцерів 24 мотострілецького полку 70 мотострілецької дивізії. Щонайменше 8 офіцерів відправилися "на концерт до Кобзона", ще 7 – отримали поранення.
- Окупанти продовжують цинічно обстрілювати Херсонську область. Останніми тижнями кількість обстрілів міста Херсон та прибережних населених пунктів збільшилася. У своїх пропагандистських ресурсах росіяни намагаються переконати людей, що українська влада нібито організовує депортацію. Такі цинічні заяви вони роблять у той час, коли самі посилюють свої обстріли.