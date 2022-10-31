За прикладом Грозного: чому міські бої в Херсоні абсолютно невигідні Україні

За словами Кирила Буданова, ЗСУ зможуть звільнити Херсон вже до кінця листопада. Однак до таких прогнозів потрібно ставитися досить обережно.

Таку думку 24 каналу висловив колишній співробітник СБУ, експерт Українського інституту майбутнього Іван Ступак. За його словами, керівник Головного управління розвідки володіє великим обсягом інформації й може робити подібні прогнози.

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Однак, на думку Ступака, все може статися не так швидко, як би того хотілося українцям. Адже, за словами того ж Буданова, на Херсонщині перебуває близько 40 тисяч російських військових.

Якщо там справді зібрали таку кількість високопрофесійних російських військ, то з ними буде дуже важко мати справу. Адже там базуються і морська піхота, і повітряно-десантні війська, й спецпідрозділи,

– сказав ексспівробітник СБУ.

Він додав, що професійних російських військових буде дуже важко вибивати з Херсона звичайним способом.

Окупанти сподіваються затягнути ЗСУ у Херсон

Як зазначив Ступак, росіяни дуже розраховують на міські бої у Херсоні і сподіваються затягнути українську армію в місто.

Однак це небезпечно для ЗСУ. Це буде як велика "жуйка": якщо вже війська зайдуть туди, то вийти звідти вже буде неможливо. Постійно треба буде підтягувати туди живу силу та техніку,

– розповів ексспівробітник СБУ.

Він додав, що таким чином Україна буде втрачати свій людський та матеріальний ресурс, що буде на руку росіянам.

Чому росіяни так хочуть міських боїв

За словами Ступака, у російських окупантів є дуже болісний досвід ведення бойових дій у міських умовах. Під час Першої Чеченської війни росіяни зухвало зайшли у місто Грозний.

"Однак для них це стало великою засідкою. З кожного вікна по них стріляли гранатометники, працювали снайпери. Щоб зруйнувати точку снайпера, потрібно було зруйнувати цілий будинок", – сказав експерт Українського інституту майбутнього.

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Ексспівробітник СБУ вважає, що саме за прикладом Грозного росіяни вирішили влаштувати пастку для ЗСУ у Херсоні.

Уся ця історія з нібито "евакуацією" з Херсона, яку оголосили росіяни, пов'язана саме з цим. Вони хочуть вивезти цивільних людей з міста, щоб ті не могли знімати позиції окупантів у Херсоні, де вони роблять засідки, розкидають міни чи розставляють пастки для нашої армії,

– припустив Ступак.

Він додав, що росіяни також хочуть, аби у цивільних не було можливості для коригування українського вогню по ворожих об'єктах.

Яку тактику ЗСУ можуть застосувати для звільнення Херсона

Ступак наголосив, що тому українським військовим потрібно бути дуже обережними й уникати міських боїв.

Я впевнений, що наші військові на це не підуть. У них будуть інші шляхи для оперативного напівоточення міста. ЗСУ робитимуть все, щоб у росіян зламалася воля до спротиву,

– сказав ексспівробітник СБУ.

Він зазначив, що класичною схемою для української армії стало знищення логістики ворога. А далі ЗСУ шукатимуть інші місця на фронті, де можна зламати російську оборону з мінімальними втратами серед наших військових.

"Це наша класична тактика, яка працює. Можливо, усе реалізовується не так швидко, як нам би того хотілося. Наша головна мета – звільнити українські міста. Однак не коштом життя та здоров'я наших захисників", – наголосив Ступак.

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