Росія намагається заволодіти ініціативою на фронті: що вдається росіянам, а що ні

Російські окупанти хочуть перебрати ініціативу на полі бою до кінця зими. Ворог намагається "нав'язати" війну, адже не зміг повністю захопити Бахмут та сповна насолодитися "перемогою".

Наразі росіяни активно тиснуть на Сили оборони й мають просування від 20 до 100 метрів, втрачаючи величезну кількість особового складу та техніки. Такою інформацією з 24 Каналом поділився ексспівробітник СБУ Іван Ступак.

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Окупанти хочуть лідирувати на фронті

У мережі наявна чимала кількість відео та фото, де спалені колони російської техніки. Пояснення лише одне – окупантам начхати на здоров'я та життя свого війська.

Росіяни за всяку ціну, тобто життям військових та технікою, намагаються нав'язати свій порядок денний,

– вважає ексспівробітник СБУ.

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Адже наразі лише Україна переважає на полі бою. Хоча на початку війни наша держава перебувала в позиції "спротиву", тепер же атакує військові об'єкти Росії українськими дронами, підводними човнами та безпілотниками різних модифікацій.

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