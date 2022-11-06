Росіяни імітують свій вихід, але військових в Херсоні багато: які там настрої в окупантів

Ситуація на окупованій Херсонщині доволі заплутана. Російські загарбники активно роблять вигляд, що нібито залишають правий берег Дніпра.

Про це 24 каналу розповів редактор херсонського сайту "Мост" Сергій Нікітенко. Однак, за його словами, вже точно відомо, що це – чергова брехня росіян.

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"Вихід з Херсона – це спроба всіх надурити"

Адже попри активну картинку "евакуації" з Херсона, російські загарбники нікуди не поділися.

Окупанти імітують свій вихід, тобто вдають, що вийшли з Херсона. Однак насправді вони залишаються в місті. На вулицях дуже багато переодягнених в цивільне росіян,

– повідомив Нікітенко.

За його словами, також багато російських військових перебувають у промислових зонах міста. Про це знають і місцеві жителі, й українська розвідка.

"Вихід з Херсона – це спроба всіх нас надурити. Це якась істерія для того, щоб заманити українські війська в якусь пастку", – сказав редактор херсонського сайту "Мост".

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Він нагадав, що росіяни зняли прапор з обласної адміністрації в Херсоні.

Туди заходили наші люди, зняли відео. В принципі, там все потрощено, але будівлю ніхто не охороняє. Сусідня військова частина теж стоїть відкрита,

– розповів журналіст.

Нікітенко додав, що це якась демонстративна історія з боку росіян, мета якої стане зрозумілою згодом.

Як відбувається так звана "евакуація" на Херсонщині

Російські загарбники здійснюють "евакуацію" населення з території окупованої Херсонщини.

Це не можна назвати депортацією у класичному її розумінні. Людей проти їхньої волі не вивозять. Нам такі факти невідомі,

– сказав Нікітенко.

Як розповів редактор херсонського сайту "Мост", людей з правобережжя Херсонщини вивозили в декілька етапів.

Спочатку втекли колаборанти "високого польоту" зі своїми родичами.

Потім почали евакуювати дітей, переважно з сімей колаборантів. Цих дітей вивезли до дитячих таборів у Крим, де вони, ймовірно, перебувають і досі.

Далі росіяни почали вивозити з правого берега так звані "офіційні" установи та працівників-колаборантів.

Тільки після цього почали вивозити всіх охочих серед місцевого населення. Як зазначив Нікітенко, людей агітували виїжджати за допомогою СМСок та інформації в медіа.

У Херсоні залишається багато людей

За словами редактора херсонського сайту "Мост", насправді з правого берега Дніпра виїхали не дуже багато людей.

У Херсоні залишається дуже велика кількість населення. І в принципі, зараз їх вже й неможливо вивезти, бо для цього немає технічної можливості,

– сказав Нікітенко.

Тим часом гуманітарна ситуація у Херсоні дедалі більше погіршується. Зокрема, є проблеми з медикаментами, адже росіяни захопили всі аптеки й "вели там бізнес".

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"Окупанти вивезли все обладнання, всі ліки. У місті працює декілька аптек, однак ліки там поступово закінчуються. Також є проблеми з лікарнями, бо частина лікарень евакуювалася", – зазначив журналіст.

"Сподіваємося, люди протримаються до приходу ЗСУ"

З харчовими продуктами зараз ситуація більш-менш нормальна. Продукти постачають через Дніпро приватні підприємці на човнах та баркасах.

Буде проблема з вразливими верствами населення. Адже росіяни перестали виплачувати пенсіонерам по 10 тисяч рублів. Україна продовжує виплачувати пенсії на картки, але зняти ці гроші в Херсоні майже неможливо,

– розповів Нікітенко.

Також у місті неможливо розрахуватися карткою, адже росіяни вилучили всі платіжні термінали.

"Сподіваємося, що волонтери, які ще залишилися, і самі люди будуть допомагати один одному. І жителі Херсона протримаються до приходу ЗСУ", – зазначив редактор херсонського сайту "Мост".

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