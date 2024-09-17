Росіяни масовано атакували Запорізьку область: двоє загиблих і п'ятеро поранених

Росія масовано обстріляла Запорізьку область пізно ввечері 17 вересня. На жаль, є загиблі та постраждалі. Їхня кількість ще може зрости.

Голова Запорізької ОВА Іван Федоров повідомив, що наразі рятувальники продовжують розбирати завали.

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Наслідки обстріли Запорізької області

Внаслідок атаки постраждала Комишуваська громада. Очільник військової адміністрації розповів, що там понівечені кілька приватних будинків та об'єкт інфраструктури.

Попередньо, двоє людей загинули, п'ятеро поранені. Наразі відбувається пошук людей під завалами,

– повідомив Федоров.

Він наголосив, що наразі правоохоронці ще встановлюють всі деталі терористичної атаки.

24 Канал висловлює співчуття рідним та близьким загиблих. Світла пам'ять.

Нагадаємо, що пізно ввечері 17 вересня у Запоріжжі пролунала серія вибухів. Ворог атакував регіон керованими авіаційними бомбами.

Загалом моніторингові канали зафіксували близько 10 вибухів в регіоні.

Зазначимо, що також вибухи лунали у Сумах та у Кіровоградській області. Крім цього, на момент публікації ворог продовжує атакувати Україну дронами-камікадзе "Шахед".