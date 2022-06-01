Росіяни масово вивозять крадене українське зерно в окупований Крим: фото колони вантажівок
Джерело:"Крим Реалії"
Російські загарбники вивозять з України крадене зерно. Помітили колони вантажівок на шляху до окупованого Криму.
Кузови вантажівок закриті. В машинах переважають кримські номери та Краснодарського краю, близько 15% – із Санкт-Петербурга та Ленінградської області.
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Водії зізнались, що везуть крадене зерно
Вантажівки зупиняються біля придорожніх кафе. Один із водіїв, з яким поговорили журналісти, розповів, що везуть українське зерно до Севастополя. Однак не сказав, з якої саме окупованої області Півдня України вкрали зерно.
Протягом кількох годин журналісти нарахували близько 30 вантажівок, що рухались від Джанкоя у напрямку Сімферополя, та понад 10 – у напрямку від Сімферополя до Севастополя.
Частина машин перед Сімферополем звернули на трасу "Таврида" та поїхали у бік Керчі.
Вантажівки з вкраденим зерном / Фото "Крим Реалії"
Росія блокує українські порти та краде зерно
- Російські окупанти продовжують блокувати наші порти та красти зерно. Уже відомо, що вони вивезли 100 тисяч тонн зерна із Луганщини. Його так само везли до окупованого Криму. Цього запасу мало б вистачити на кілька років.
- Через це світу загрожує продовольча криза, зокрема в африканських країнах. Річ у тім, що Україна – один з найбільших експортерів зерна. Від цього постачання залежать 400 мільйонів осіб.
- У ЄС кажуть, що допоможуть Україні з експортом зерна. Для цього створять "коридори солідарності". Зокрема, аби запобігати продовольчій кризі, з експортом Україні допомагають і США.
- Україна пропонує дипломатичний шлях для вирішення проблеми. Проте розглядають і військову деблокаду портів, тому уряд продовжує звертатись до партнерів із відповідними запитами щодо зброї.
- Весь цивілізований світ відмовляється купувати в Росії крадене зерно. Тому загарбники вивозять його до Сирії. Україна просить Туреччину втрутитись та заборонити перевезення вантажів із вкраденим зерном через Босфор.
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