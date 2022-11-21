Як дати росіянам відчути, що війна не дистанційна: пояснення військового експерта

Після інциденту у Польщі знову постало питання про надання України американських ракет ATACMS із дальністю дії 300 кілометрів. Для перемоги Україні конче потрібне подібне озброєння, щоб перенести дистанційну війну на території Росії.

Про це 24 каналу розповів головний редактор Defence Express Олег Катков. Також він підкреслив, що ATACMS не єдине озброєння, яке дозволяє завдавати ударів по території Росії.

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Перенести тягар зусиль на дистанційну війну

Він згадав, про вересневу статтю Головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного, в якій той розклав по полицях щодо озброєння, необхідного Україні для наступальної компанії зразка 2023 року з деокупацією Криму.

Залужний зазначив, що необхідно створити декілька 10 – 20 загальновійськових бригад. Це до 620 танків, до 360 артилерійських систем і до 20 тисяч одиниць автотранспорту. Але наші союзники в такому обсязі не зможуть надати нам озброєння,

– наголосив експерт.

На думку Каткова, щоб передати нам 600 танків, потрібно скинутися Франції, Німеччині та Великій Британії. А собі вони залишать близько сотні на трьох. Отже, висновок у публікації, яку було написано ще до звільнення Херсону: дуже важливо перенести тягар зусиль на дистанційну війну.

Змінити парадигму у війні

Головний редактор зазначив, що Росія зараз проводить саме таку війну і може обстрілювати будь-яку точку України. Водночас Україна фізично цієї можливості не має, тому росіяни сприймають цю війну як щось далеке, вона їх не торкається.

"Якщо ж перенести дистанційну війну на територію Росії та вражати перш за все військові об'єкти (найбільш болючим для них був удар, який завдала Україна по аеродрому у місті Саки), тоді для росіян вона перетвориться на щось доволі близьке. І вже це може змінити парадигму у війні", – наголошує співрозмовник.

Протиракетна оборона не гарантує захисту всієї країни

Олег Катков вважає, що ATACMS не єдині ракети, які можливо використовувати для завдання ударів по території Росії.

Є крилаті ракети повітряного базування, які можливо інтегрувати під крило радянських винищувачів. Азербайджан закупив турецьку ракету SOM для своїх МІГ-29. Таке озброєння є, існує доведений механізм, як його можна інтегрувати,

– розповів експерт.

За його словами, якщо Іран передасть до Росії балістичні ракети – єдиним захистом України від них буде знищення їх ще до старту. Адже жодна протиракетна оборона не гарантує захисту всієї країни.

"Єдине протистояння такій загрозі, як дистанційна війна, це знищення безпосередньо носія цього озброєння на території ворога", – зазначив Катков.

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