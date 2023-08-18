У російських кораблів одне слабке місце: чи здатен ворог їх ремонтувати

Росіяни впроваджують технологію 3D-друку для ремонту своїх кораблів. Але це може бути відвертий медійний трюк, який з реальним ремонтом не матиме нічого спільного.

Про це 24 Каналу розповів заступник начальника штабу ВМС України у 2004 – 2020 роках та військовий експерт Андрій Риженко. Слабке місце російських кораблів – двигуни, для ремонту яких треба справжні підприємства та спеціалісти.

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Слабке місце російських кораблів

Час від часу російські кораблі виходять з ладу через атаки, зокрема, морськими дронами. Для їхнього ремонту окупантам треба оригінальні запчастини від виробника, які вони закуповували за кордоном.

"Слабке місце їхніх кораблів – двигуни. Для маленьких кораблів вони їх купували у Німеччині. Для великих – в Україні. Зараз і там, і там доступ перекритий. Щось вони намагалися купувати в Китаю та робити самостійно. Можливо, невеликі деталі вони зможуть друкувати, але не знаю чи врятує це їх. Швидше за все – це медійний хід, аби показати технології", – пояснив військовий експерт.

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Зокрема, 3D-технології навряд чи врятують і горезвісний десантний корабель окупантів "Оленегорський горняк". Нагадаємо, що на початку серпня його уразив морський дрон. Внаслідок цього сталися серйозні пощкодження корабля. Росіяни ледь змоги його відбуксирувати до узбережжя. Експерти припускають малу ймовірність повернення корабля у флот.

Проблема з "Оленегорським горняком", якщо там серйозне ураження двигунів, то вони вироблялися в Польщі і зараз їх неможливо отримати. Плюс там багато інших складових: еклектичні станції, кабельтраси, важливі інші агрегати. Для них принтер не потягне,

– резюмував Риженко.

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