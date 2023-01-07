Росіяни думають над тим, щоб підірвати дамбу у Сватовому: що це їм дасть

Російські окупанти можуть підірвати дамбу Сватівського водосховища на Луганщині. Це допоможе їм сповільнити ЗСУ.

До тимчасово окупованого Сватова прибув ворожий інженерно-саперний підрозділ аби вивчити можливість підривання дамби місцевого водосховища.

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Нащо це росіянам

Таким чином ворог розраховує сповільнити просування збройних сил України на цій ділянці фронту. При цьому окупанти планують звинуватити Україну в підриві дамби.

Такі дії є навмисним руйнування української інфраструктури й не мають доцільності, адже не змінюють положення сил на фронті. Також звертаємо увагу, що росіяни можуть використати підрив дамби задля приводу для депортації місцевого населення.

Всі відповідальні за цей злочин будуть зафіксовані й не уникнуть покарання.

Яка ситуація у Луганській області