Накопичують зброю та резерви, – генерал-лейтенант у відставці припустив плани росіян

Росія постійно підкреслює, що продовжує нарощувати потужності власного ВПК, у відповідь на постачання Україні військової допомоги від західних партнерів. Ба більше, росіяни навіть заявляють, що готові постачати іншим країнам далекобійну зброю.

Військовий експерт, засновник БФ "Закриємо небо України", генерал-лейтенант у відставці Ігор Романенко розповів 24 Каналу, що Росія має відповідні резерви для того, щоб продовжувати війну. Це зумовлено тим, що велику кількість озброєння та боєприпасів виробляють російські підприємства військово-промислового комплексу.

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Не вистачає бронетехніки

За різними оцінками росіян можуть виготовляти на рік 1,2 – 1,5 мільйона боєприпасів. До того ж росіяни мають підтримку від союзників, зокрема, Північної Кореї. Вона постачає боєприпаси калібру 152 та 122 міліметрів.

Проте росіянам на третьому році війни не вистачає бронетехніки. Вони не спроможні швидко збільшувати кількість сучасної техніки, зокрема танків Т-90 чи Т-72. Через це вони відновлюють стару техніку на заводах, розташованих, зокрема, за Уралом,

– наголосив військовий експерт.

Він додав, що противник з деталей декількох одиниць старої техніки виготовляє одну робочу, за можливості модернізує її і відправляє на фронт.

"Крім того, частину відновленої техніки відправляють на склади, і це свідчить про те, що росіяни накопичують зброю та резерви", – підкреслив він.

Коли можуть застосувати резерви

Також є інформація, що вглибині Росії формуються дві армії – приблизно з 14 дивізій та 16 бригад, які будуть оснащені такою технікою.

Чи відповідає це дійсності, дізнаємось найближчим часом. Якщо ж росіяни в якомусь вигляді дійсно сформують нове угруповання військ, тоді може розпочатися другий етап в наступальних діях ворога, про який говорив Володимир Зеленський,

– зауважив Ігор Романенко.

Очікувати цих дій, за припущенням генерал-лейтенанта у відставці, можна у середині літа. Проте якщо виникне необхідність, росіяни можуть кинути ці резерви в бій раніше.

Росіяни продовжують зазнавати втрат у війні

З початку повномасштабного вторгнення було ліквідовано 518 560 одиниць особового складу ворога. До того ж за останню добу окупанти втратили ще 1270 бійців.

Крім того, противник з початку війни залишився без величезної кількості військової техніки. Зокрема він втратив: танків – 7869 (+26), бойових броньованих машин – 15 131 (+26), артилерійських систем – 13593 (+60), РСЗВ – 1097 (+2), засобів ППО – 836 (+2), літаків – 357 (+0), гелікоптерів – 326 (+0), БпЛА оперативно-тактичного рівня – 10 982 (+37), крилатих ракет – 2277 (+0), кораблів /катерів – 28 (+0), підводних човнів – 1 (+0), автомобільної техніки та автоцистерн – 18 562 (+78), спеціальної техніки – 2253 (+5).

Також Міністерство оборони України підтвердило, що наші сили завдали удари по російських ракетних комплексах С-300/С-400. Українські захисники 1 червня завдали вогневого ураження за допомогою артилерійських установок західних зразків по носіях комплексів С-300/400. Це сталося можливим після того, як західні партнери надали Україні дозвіл на застосування їхнього озброєння для ліквідації воєнних цілей на території Росії.