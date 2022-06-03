Росіяни намагалися вийти у бій із ЗСУ на Херсонщині: відійшли під щільним вогнем

Окупанти намагалися вийти в бойове зіткнення із ЗСУ в районі Лозового, що на Херсонщині. Але українські захисники змусили ворога відступити.

Так, українські військові не дали ворогам прорватися вперед, тож російським загарбникам довелося повернутися на вихідні позиції.

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Окрім цього випадку, окупанти не намагалися йти в наступ.

Ворог активних наступальних дій не вів. Але на світанку спробував вийти в бойове зіткнення в районі Лозового, на Херсонщині. Не маючи успіху під нашим щільним вогнем, ретирувався на вихідні позиції,

– повідомили в оперативному командуванні "Південь".

Зауважимо, що минулої ночі ворог вів артилерійсько-мінометні обстріли по позиціях ЗСУ на Херсонщині та Миколаївщині, але наші захисники продовжували боронити зайняті рубежі.

Ситуація на Херсонщині дуже складна

Вже четверту добу жителі Херсона та деяких громад залишаються без зв'язку та інтернету. Окупанти в Херсоні захопили паспортні сервіси та розпочинають видачу містянам російських паспортів. Вороги обмежують пересування людей, проводять "фільтраційні" заходи та поглиблюють гуманітарну кризу. Багато населених пунктів у Херсонській області залишилися без газу, води та світла. Окрім того, люди мають дуже велику потребу в медикаментах та гуманітарній допомозі.

Активіст Володимир Молчанов розповів, що в тимчасово окупованому Херсоні "друга армія світу" масово грабує місцеві магазини та заводи. Також окупанти показово "мінують" греблю Каховської ГЕС, адже очікують на наступ Збройних Сил України. Такі дії загарбників створили паніку в Новій Каховці, адже у випадку вибуху на ГЕС мешканців накриє хвиля висотою 16 метрів. Але активіст переконаний, що це лише залякування, оскільки такі дії можуть нашкодити окупантам ще більше, ніж ЗСУ, адже там вони мають свої штаби.

Також 2 червня окупанти розграбували "Епіцентр". Вони вантажівками вивозили всі товари в сторону анексованого Криму. Туди ж вивозять врожай з регіону, зокрема зерно та черешню.

Тим часом ЗСУ йдуть в наступ

На Херсонщині наші захисники мають частковий успіх. Зокрема, Збройним Силам України вдалося звільнити декілька населених пунктів.

Речник Міністерства оборони Олександр Мотузяник не назвав кількість звільнених населених пунктів і пояснив, що подробиці оприлюднять тоді, коли це можна буде зробити.

Росіяни намагаються опиратися контрнаступу ЗСУ. З цією метою російські спецпідрозділи підірвали мости через річку Інгулець в районі Давидового Броду та Великої Олександрівки, що на Херсонщині.

Окрім цього, окупанти ходять по домівках жителів сіл Херсонської області у формі ЗСУ та влаштовують провокації. Під виглядом українських військових вони розпитують, де зараз позиції росіян. Тих, хто довірливо починає розповідати, хапають і вивозять в невідомому напрямку без пояснень і зв'язку.

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