Росіяни засипають ЗСУ кількістю, більше їм нічого протиставити, – Зеленський

Президент вважає, що росіяни атакують критичну інфраструктуру через безсилля змінити ситуацію на фронті. Окупанти намагаються всіма засобами збільшити кількість своєї живої сили.

Про це Володимир Зеленський сказав в інтерв'ю канадським телеканалам CTV та CBC, передає 24 канал.

До теми Ворог веде наступ під Бахмутом та Авдіївкою: карта бойових дій станом на 23 жовтня

"Росії складно протиставити на полі бою щось українським військовим. Вона засипає кількістю. Вороги використовують навіть засуджених. Набирають людей з усіх регіонів своєї держави. Мобілізують людей, які не хочуть воювати", – сказав президент.

Росія втрачатиме внутрішню довіру

За словами президента, ворог також мобілізує українців з окупованих територій Півдня, з Криму. Він наголосив, що всі можуть здатися в полон, оскільки Україна дотримується правил війни.

Це в Росії не визнають, що це війна, але це точно війна. Росія не говорила про мобілізацію, але ми знаємо, що вона була раніше. Брехня лідерів держав стає брехнею в цілому держави. Думаю, що вони скоро втрачатимуть внутрішню довіру свого суспільства, – сказав Зеленський.

Зауважте Пряме попадання: на базу окупантів у Токмаку прийшла "бавовна"

Не зможуть приховати втрат

Президент зазначив, що у Росію повертатиметься велика кількість трун. Раніше окупанти возили з собою крематорії, щоб приховувати жертв.

"Солдатів вестимуть вбитих додому. Кількість така, що вони не можуть все це знищити. Люди це бачитимуть. Я не знаю, чи це вплине на них, тому що їм десятки років промивати мозок", – розповів Зеленський.

Зверніть увагу – нове звернення Володимира Зеленського до українців: дивіться відео

Втрати росіян у війні: останні новини