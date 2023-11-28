Росіяни не приховують планів: чи переймається Путін за свій рейтинг через відкриту мобілізацію
В Росії навесні 2024 року мають відбутися президентські вибори, на яких планує вкотре перемогти Владімір Путін. Саме це є стримуючим чинником, який не дозволяє йому розпочинати відкриту мобілізацію, адже її проведення може обвалити рейтинг Путіна.
Експерт Defense Express Іван Киричевський розповів 24 Каналу, що судячи з тих мобілізаційних заходів, які тривають в Росії, Путін найменше турбується про свій рейтинг. Він себе вважає "царем" та "самодержцем", а тому може вдаватися зокрема й до мобілізаційних заходів.
Дивіться також У Росії різко зросла кількість тих, хто відмовляється йти на війну проти України
Це не покращує рейтинг Путіна
Лякалки, які розповсюджуються зараз про те, що в Росії після президентських виборів почнеться мобілізація, безпідставні.
А зараз що в Росії відбувається? Раптом в листопаді 2023 року у них виросли темпи мобілізації щонайменше в півтора раза, і тепер вони мобілізують не 20 тисяч, а 30 тисяч людей. Це пояснює те чому росіяни дозволяють собі шалено витрачати людський ресурс під Авдіївкою,
– пояснив експерт Defense Express.
Зараз росіяни встигають за місяць набрати трошки менше людей, ніж мають бійців поблизу Авдіївки. А для того, щоб набрати кількість еквівалентну угрупованню, що тримає позиції на Херсонщині, їм буде потрібно два місяці.
Масштабна мобілізація людського ресурсу відбувається само по собі і не обмежена міркуваннями про рейтинги Путіна. Скоріше місткістю їхніх навчальних центрів.
Як в Росії відбуваються мобілізаційні заходи: дивіться відео
Саме тому на території Білорусі постійно проходять навчання російські мобілізовані – там ще є вільні навчальні центри. Також росіянам потрібне навчальне обладнання, дефіцит якого вони відчувають.
Росіяни свої плани зі створення військових з'єднань, а відтак й мобілізації людей для їхнього наповнення, не приховують. Ба більше, за повідомленням російських ЗМІ, поліція почала відловлювати працівників промислових підприємств та вручати їм повістки.
"Це ж точно не покращує рейтинг Путіна, але російська влада на це не зважає. Відкрита мобілізація в Росії й так триває, тому що вона не приховується", – наголосив Іван Киричевський.
Що відомо про мобілізацію в Росії
- Секретар РНБО Олексій Данілов зауважив, що після президентських виборів в Росії може розпочатись тотальна мобілізація. За його словами, Росія адаптувалась до ведення війни, її економіка переходить на військові рейки, і після "затвердження" Путіна на черговий президентський термін, у нього будуть розв'язані руки щодо тотальних мобілізаційних заходів в Росії.
- Цю ж думку підтверджує представник ГУР МО Вадим Скібіцький. Він вважає, що Росія веде підготування до великої хвилі мобілізації. Зокрема, уточнюється списик потенційних мобілізованих, переводять документообіг в електронний вигляд, а також в Росії посилені вимоги законодавства щодо покарання ухилянтів від військової служби та дезертирів.
- Водночас в Росії відбулися протести дружин мобілізованих, які вимагають від влади відпустити їхніх чоловіків додому. 7 жовтня жінки провели мітинг в Москві, а далі заплановані відповідні заходи в регіонах Росії.