Росіяни обстріляли Чорнобаївку: постраждало подружжя, а їхній син загинув

Окупанти вкотре обстріляли Чорнобаївку. Оскільки ЗСУ подужати не можуть, то знущаються з місцевих мешканців. Зокрема ввечері 27 травня внаслідок ворожого обстрілу постраждала ціла сім'я.

Чоловік та жінка отримали поранення, а їхній син загинув. Про це журналістам розповіли місцеві жителі.

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Внаслідок дій окупантів родина втратила сина. У матері загиблого відірвало руку, а її чоловік отримав переломи.

Загинув під завалами батьківської хати

Згідно з повідомленням Херсонської обласної прокуратури, внаслідок обстрілу загинув 33-чоловік. Ракета влучила просто у будинок й він загинув під завалами батьківської хати.

Загалом внаслідок цього обстрілу поранення різного ступеня важкості отримали 6 людей. Натомість рівень пошкодження інфраструктури ще визначають.

Обласна прокуратура розпочала досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаних з умисним вбивством.

Що потрібно знати про ситуацію в Чорнобаївці

Наразі Чорнобаївка перебуває під окупацією росіян. Люди живуть під постійними обстрілами. Російські військові обкрадають будинки та викрадають людей, в громаді бракує необхідних лікарських засобів.

Відомо, що у селі постраждало щонайменше 200 житлових будинків. Окупанти неодноразово обстрілювали Чорнобаївку градами та касетними бомбами.

На початку травня росіяни захопили в полон голову Чорнобаївки Ігоря Дударя і його заступника Євгенія Родіонова, а 8 травня призначили окупаційну адміністрацію, "главою" якої став Юрій Турульов. 12 травня стало відомо, що Родіонова звільнили з полону.

Законні працівники Чорнобаївської сільської ради відмовилися співпрацювати з окупантами. На знак протесту вони залишили захоплене адміністративне приміщення, але продовжили працювати дистанційно.

Але ЗСУ продовжують завдавати втрат окупантам під Чорнобаївкою. 16 травня стало відомо, що українські воїни вдарили по ворожих силах противника у Чорнобаївці 20-й раз.

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