Росіяни обстріляли Україну з території Білорусі: яка мета
Росія знову атакує Україну крилатими ракетами. Зокрема чотирма ракетами "Калібр", які майже годину кружляли над територією нашої країни та постійно змінювали курс.
Військовий експерт, генерал-лейтенант ЗСУ у відставці Ігор Романенко пояснив, що курс цих ракет можна змінювати в повітрі. А також вони можуть літати на низькій висоті, долаючи українські ППО, тому виявляти та ліквідувати їх дуже складно. Про це він розповів 24 Каналу.
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Путін підіймає градус протистояння
Йому це дуже вигідно, адже Росія може діяти під "чужим прапором". Для цього він завів в Білорусь і вагнерівців,
– наголосив військовий експерт.
Військовий експерт пояснив, з якою метою Путін обстрілює Україну з території Білорусі: дивіться відео
І хоча ми бачимо, що наразі до цього не дійшло. Однак постачання з Німеччини систем IRIS-T поки немає. Було погоджено, що Україні мають надійти 110 танків Leopard 1, а ми отримали тільки 10. Та й БМП Marder теж не прийшли. І ракети Storm Shadow та SCALP-EG, які є в Німеччині, нам теж не поставляють,
– зазначив він.
Більше про масовану ракетну атаку України
- Повітряні Сили ЗСУ попередили про повітряну небезпеку в країні 5 серпня о 18.13. А пізніше повідомили, що запуск ракет здійснився з території Білорусі.
- Невдовзі жителям Хмельницької області повідомили про ракетну небезпеку, адже росіяни випустили ракети "Кинджал". Після цього в області пролунали вибухи.
- Також ворог вдарив по околицях Запоріжжя. Про це повідомив голова Запорізької обласної військової адміністрації Юрій Малашко. За його словами, внаслідок ракетного удару, почалось займання. Рятувальники працюють над його ліквідацією.