Гатять з усього спектру озброєння: Хлань розповів про постійні обстріли Херсона

Російські військові нещадно продовжують тероризувати Херсонську область з усього спектру озброєння. Найбільш сумний антирекорд – 850 ворожих снарядів, випущених по приватних зонах, лікарнях та навчальних закладах.

Станом на сьогодні динаміка дещо змінилася. Понад 400 боєприпасів російські загарбники випустили за 27 грудня. Такою інформацією з 24 Каналом поділився депутат Херсонської обласної ради та військовослужбовець ЗСУ Сергій Хлань, додавши, проте однаково відчувається, що обстріли начебто зовсім не вщухають.

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Які населені пункти страждають найбільше

Хлань розповів, що разом з обласним центром окупанти також тероризують населені пункти вздовж узбережжя Дніпра. 28 грудня ворог масово обстрілював Золоту Балку, Новотягинку та Великоолександрівську громаду. Також 10 снарядів випущено по маленькому селу Зміївка.

Ці населені пункти страждають найбільше, бо обстріли ведуться зі всіх видів зброї: артилерія, міномети та інші. Зокрема, скидають вибухівку з БпЛА на цивільних, які пересуваються вулицями міста – у Херсоні та Бериславі. Майже в кожному населеному пункті є загроза для людей. У будь-який момент може вибухнути артилерійський снаряд прилетіти безпілотник, начинений вибухівкою.

Також окупанти почали застосовувати балістику проти херсонців, проти мирного Херсону. Вже немає зброї, яку б не використовували росіяни,

– зауважив військовослужбовець ЗСУ.

Росіяни цинічно заявляють про обстріл з/в Херсону

Увечері 26 грудня росіяни більш ніж дві години атакували Херсон з різного озброєння. Близько 18:00 російська армія завдала удару по залізничному вокзалу, на якому близько 140 цивільних чекали на відправлення евакуаційного потяга.

Внаслідок удару по залізничному вокзалу Херсона, загинув поліціянт , двоє його колег і двоє цивільних поранені.

Цинічно те, що у пропагандистських чатах цю новину подали зовсім інакше. Росіяни писали, що обстріляли військовий потяг, який буцім перевозив техніку та особовий склад. Проте жодного військового там не було. Єдине, що постраждало – це пасажирський потяг, який містить евакуаційні вагони з людей, які хочуть виїхати у безпечніше місце.

Програма безоплатної евакуації працює в області. Постійно формуються люди, які погоджуються на безоплатну евакуацію, особливо ж неповнолітніми дітьми. І в цей момент був завданий удар. А окупанти розказують про якихось військових, танків та зброю. Фактично, воюючи з мирним населенням,

– підкреслив Сергій Хлань.

Терористична атака росіян по залізничному вокзалу у Херсоні