Надзвичайно швидка ракета: Євлаш пояснив, як вдається збивати "Циркони"

Російські війська почали бити по українських містах гіперзвуковою ракетою "Циркон". Тож зараз Повітряним силам ЗСУ потрібно ще більше засобів, які можуть ефективно збивати балістику, аби прикрити міста та важливі інфраструктурні об'єкти.

Про нову російську ракету поки що мало інформації, але попри це, захисникам неба вдається збивати швидкісні цілі. Детальніше про це 24 Каналу розповів речник Повітряних сил ЗСУ Ілля Євлаш.

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Як ППО збиває "Циркон"

Вже є підтверджені випадки ударів ракетами "Циркон" по містах України. У вільному доступі вкрай обмежена кількість інформації про цю ракету. Ворог тримає її в секретному режимі.

Зараз фахівці науково-дослідного експертного центру проводять аналіз, щоб встановити точний тип ракети, яка бойова частина тощо. Речник Повітряних сил ЗСУ зауважив, що необхідно вивчити цю ракету, аби розуміти її характеристики.

Швидкість ракети надзвичайно шалена. Однак під час удару ціль стає балістичною і в цей момент ППО може збити її,

– зазначив Євлаш.

Він припустив, чому зараз росіяни почали активніше використовувати балістичні ракети.

Перша версія – перевірити нову зброю та наші системи ППО, наскільки територія України прикрита, де, як і що розміщено. Також один з варіантів, у ворога може бути недостатньо певних ракет для виконання тих чи інших завдань. Тому окупанти використовують ракети іншого типу.

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