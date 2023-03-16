Видають таку форму, щоб були схожими на українських солдатів, – полонений вагнерівець-зек
Російське командування видає своїм військовослужбовцям форму, яка нагадує форму ЗСУ. Це робиться для того, щоб заплутати наших захисників.
У Донецькій області військові 225 батальйону 127 бригади ЗСУ взяли в полон "вагнерівця". Той розповів, що їм спеціально видають форму, схожу на українську. Про це пише 24 Канал.
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"Вагнерівець" розповів, чому їм видають форму як у ЗСУ
Під час відбиття штурму на Бахмутському напрямку бійці 225 батальйону 127 бригади взяли полоненого. Кадри з його допитом потрапили в мережу. На відео видно, що він у зеленому пікселі, який нагадує форму українських захисників.
Коли українці запитали в окупанта, де він взяв таку форму, він розповів, що їм спеціально її видають, щоб вони були схожі на військових ЗСУ.
Також він повідомив, що на фронт потрапив з місця позбавлення волі. Тобто це один з чергових зеків, які потрапили до ПВК "Вагнера" під час вербування Пригожиним.
Це вже звичне явище: росіяни використовують цей трюк на різних напрямках
- 5 березня військові 77-ї окремої аеромобільної бригади ДШВ ЗСУ знищили підрозділ окупантів, на більшості членів якого були елементи форми українських військових. У Десантно-штурмових військах переконані, що вони були зняти з загиблих або полонених воїнів.
- Схожа ситуація була на початку лютого. Українські військові з 80 окремої десантно-штурмової бригади на околицях Бахмута взяли в полон російських зеків, які були переодягнені у форму ЗСУ.
- 13 січня стало відомо, що український піксель почали використовувати штурмові загони російських військ на напрямку Кремінної. Окупанти можуть планувати операції під чужим прапором для дискредитації Збройних Сил України.