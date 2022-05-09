Росіяни переправили техніку через річку: вони можуть відрізати Луганщину

9 травня 2022 , 11:01
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Джерело:

телеграм Сергія Гайдая

На Луганщині російським окупантам вдалося облаштувати переправу через річку. Ворог вже перемістив по ній частину техніки.

Луганщину можуть заблокувати

Загарбники перекинули через ріку мобільні понтони. За словами голови Луганської ОВА Сергія Гайдая, їм вже вдалося стягнути частину техніки.

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Щось у них не виходило, десь переверталися танки. Досі вони там валяються у ріці. Якусь частину техніки вдалося переправити,
– розповів Гайдай.

Він наголосив, що 9 травня – вирішальний день щодо цієї переправи. Якщо окупантам вдасться там закріпитися, то вони будуть далі розвивати наступ. Російські військові дійдуть до траси та перекриють сполучення з Луганською областю. Так вони фактично відріжуть регіон.

Гайдай додав, що наразі тривають жорстокі бої у Білогорівці. Там працює і авіація, і артилерія.

Зверніть увагу!  9 травня евакуації з Луганщини не буде. Все тому, що російські окупанти відкрили вогонь по трасі Лисичанськ – Бахмут. Також через небезпеку в регіон не повезуть гуманітарну допомогу.

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Автор: Софія Мінджоса