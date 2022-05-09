Росіяни переправили техніку через річку: вони можуть відрізати Луганщину

На Луганщині російським окупантам вдалося облаштувати переправу через річку. Ворог вже перемістив по ній частину техніки.

Луганщину можуть заблокувати

Загарбники перекинули через ріку мобільні понтони. За словами голови Луганської ОВА Сергія Гайдая, їм вже вдалося стягнути частину техніки.

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Щось у них не виходило, десь переверталися танки. Досі вони там валяються у ріці. Якусь частину техніки вдалося переправити,

– розповів Гайдай.

Він наголосив, що 9 травня – вирішальний день щодо цієї переправи. Якщо окупантам вдасться там закріпитися, то вони будуть далі розвивати наступ. Російські військові дійдуть до траси та перекриють сполучення з Луганською областю. Так вони фактично відріжуть регіон.

Гайдай додав, що наразі тривають жорстокі бої у Білогорівці. Там працює і авіація, і артилерія.

Останні новини з Луганщини

За добу 8 травня росіяни 24 рази обстріляли регіон. Через це у Сєвєродонецьку загинула жінка, у Білогорівці – 2 волонтерів зі Закарпаття. Також є постраждалі, серед яких – діти.

Від обстрілів у Шипіловому в підвалі ховалися 11 людей. На жаль, вони перестали виходити на зв'язок.

Під Кремінною українським військовим вдалося знищити переправу ворога.

Надвечір 8 травня росіяни відкрили вогонь по нафтобазі в Лисичанську. Через постійні обстріли рятувальники не могли погасити пожежу, яка палала на площі розміром 360 квадратних метрів.

У Попасній під обстріл потрапив водоканал. Через це без води залишилися близько мільйона людей. До речі, серед них є і мешканці тимчасово окупованого Донбасу.

Гайдай розповів, що лікарня у Луганську переповнена важкопораненими російськими військовими, а також вбитими. Через брак медикаментів у них дуже низький шанс на виживання.

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