Хочуть звинуватити Україну в екотероризмі: окупанти почали мінувати хімзавод "Титан" у Криму
Джерело:партизанський рух "Атеш"
Росіяни готуються до контрнаступу ЗСУ та звільнення Криму. Зрозуміло, що просто так віддавати окуповані території ворог не збирається. Відомо, що загарбники почали мінувати хімічний завод "Титан".
За даними партизанського руху, чергову небезпечну провокацію ворог може організовувати поблизу Армянська. Власне, там і розташований завод "Титан", який почали мінувати.
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Хочуть звинуватити Україну
Про підготовку до провокації доповів один з агентів "Атешу". У партизанському русі зауважили, що такі рухи можуть демонструвати розуміння ворогом ситуації. Окупанти усвідомлюють, що скоро українці будуть біля Криму, тож шукають способи їх зупинити.
Це (мінування – 24 Канал) робиться для того, щоб зупинити наступ ЗСУ та звинуватити Україну в "екологічному тероризмі". Гарантуємо, що на це ніхто не поведеться,
– кажуть в "Атеші".
У партизанському русі зазначають, що продовжують фіксувати дії та рухи росіян на тимчасово окупованих територіях.
Зауважимо, що завод "Титан" упродовж не одного року був причиною страху серед місцевих мешканців. Там регулярно ставалися викиди хімічних речовин, що могло стати причиною справжнього екологічного лиха.
Що відомо про проблеми з "Титаном"
- Пройдімося по останніх відомих випадках викидів. Насправді їх було значно більше. Так, у березня 2019 року зафіксували чергові викиди. Деякі показники перевищували норму у 5 разів.
- За рівнем забруднення до Армянська доєднався також Красноперекопськ. Місто розташоване неподалік, за якихось 20,5 кілометра.
- На початку 2020 року з Армянська масово виїжджали місцеві мешканці. Ті, у кого було достатньо грошей, покидали півострів Крим. Вони втікали від наслідків викидів на заводі "Титан". Тоді скаржилися на те, що металеві предмети вкриваються іржею, що влітку листя жовтіє та швидко опадає, над містом підіймається густий смог, а в людей з'являються проблеми зі здоров'ям.
- Новий викид зафіксували 19 серпня 2020 року. Тоді було відомо про те, що на "Титані" був викид сірчистого газу. Мешканців попереджали, що у місті може відчуватися неприємний запах.