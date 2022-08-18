росіяни поширюють фейк, що МЗС просить Варшаву назвати вулицю на честь Бандери

російська пропаганда намагається зруйнувати добросусідські стосунки України та Польщі. Для цього вони поширюють фейкові листи.

Про це повідомили у Міністерстві закордонних справ Польщі. Зазначили, що росіяни публікують фейкові документи про перейменування вулиць у Варшаві.

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"Фейкову інформацію в телеграмі поширив проросійський блогер, який також поширював контент про нібито депортацію українців з Польщі", – написали у міністерстві.

Про що мовиться у брехливих документах

Окупанти публікують документ, де нібито Україна звертається до Польщі з проханням назвати вулицю у Варшаві на честь Степана Бандери. росіяни наголосили, що перейменування має стосуватися вулиці, де є посольство росії.

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Ще одна брехня росіян про Польщу

У кремлі заявляють, що Польща хоче окупувати Захід України. Цю інформацію підтверджує і російська розвідка.

Мовиться про те, що Польща нібито прагне контролювати українську економіку, а особливо – галузь сільського господарства.

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