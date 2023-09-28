Росіяни вдарили ракетами по коксохімічному заводу в Авдіївці: там палає нафталін
28 вересня 2023, 16:09Читать новость на русском
Джерело:Суспільне
Ворог вкотре обстріляв Авдіївку на Донеччині. На коксохімічному заводі спалахнула пожежа.
Вдень 28 вересня окупанти обстріляли Авдіївку ракетами з авіації. Дві ворожі цілі влучили по території коксохімічного заводу.
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Палає нафталін
За словами начальник Авдіївської міської військової адміністрації Віталія Барабаша, обстріл трапився приблизно о 13:10. Одна з двох ракет, якими вдарили по території заводу, потрапила у склад, де зберігався нафталін. Наразі горять його залишки.
На підприємстві спалахнула пожежа: відео Суспільне
Барабаш додав, що, на щастя, обійшлося, без постраждалих.
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