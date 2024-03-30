Очікуємо ударів з різних сторін, – Повітряні сили про розміщення "Цирконів" у Криму

Речник Повітряних сил ЗСУ Ілля Євлаш розповів, що росіяни накопичили у Криму гіперзвукові ракети "Циркон". За його словами, окупанти обрали тимчасово окупований півострів, оскільки звідти зрусно обстрілювати Одесу та інші південні регіони України.

Як повідомлялося раніше, якщо вже відбулося застосування такої зброї, то з українського боку точно триває аналіз і підрахунок всіх можливих алгоритмів для ударів. Ймовірно, пускові установки для цих ракет зосереджені на Кримському півострові.

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Очікуємо удари ворога з різних сторін

Начальник служби звʼязків з громадськістю Командування Повітряних сил Ілля Євлаш розповів, що найімовірніше росіяни обрали базу Криму для розміщення гіперзвукових ракет "Циркон", оскільки звідти зручно обстрілювати Одесу та інші південні райони України.

Він також зауважив, що "поки що" російські загарбники мають свій так званий Кримський міст, яким вони можуть постачати туди багато техніки та матеріалів для її обслуговування. Тобто такі логістичні можливості ворога є одним із головних факторів розміщення озброєння на території тимчасово окупованого півострова.

Ми очікуємо ударів з різних сторін. Також вони використовують свої літаки, щоб атакувати нас із Воронезької, Курської області. От, наприклад, як цієї ночі вони атакували нас з Бєлгородської області, із Рязанської області,

– зауважив речник Повітряних сил.

Євлаш додав, що російські загарбники намагаються завдавати ударів по Україні не лише з території Криму. За його словами, є також інші регіони, звідки очікуємо ударів зі сторони Росії.

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