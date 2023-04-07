Росіяни похизувались, що "збили" 6 ракет від HIMARS: наскільки це реально

Окупанти повідомили, що російське ПРО під Мелітополем нібито "ліквідувало" 6 ракет HIMARS. Противник має систему С-400, яка теоретично це може зробити.

Про це 24 Каналу розповів військовий експерт Павло Нарожний. Проте, він зауважив, що на практиці це здійснити дуже важко.

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Сенсу небагато

Ракети від HIMARS, які українські військові мають на озброєнні, летять по квазібалістичній траєкторії.

Вони злітають вертикально вгору і підіймаються на висоту понад 20 кілометрів. Далі там летять у надзвуковій швидкості і 3-й швидкості звука або більше – залежить від модифікації ракети. Вони летять до своєї цілі і падають на неї під кутом майже 90 градусів,

– пояснив Нарожний.

Ракета від HIMARS під час падіння робить хаотичні рухи. У такий спосіб вона намагається "заплутати" можливі системи ПРО.

Чи можуть росіяни дійсно збивати ракети від HIMARS: дивіться відео

"Окупанти розповідають, що вони збили 6 або 20 таких ракет. Але існує єдине відео, яке документує роботу їхньої ПРО – над Антонівським мостом. На ньому можна побачити, як стріляє С-400, злітають ракети. Але все одно 3 – 5 вибухів на мосту відбуваються", – підкреслив військовий експерт.

Російські системи ПРО не здатні збивати ракети від HIMARS. Крім того, така ракета коштує приблизно 150 тисяч доларів. А ракета від С-400 – десь 500 тисяч доларів. У нас ракет від HIMARS дуже багато.

"Ми стріляємо 10 ракет з HIMARS – нехай росіяни одну теоретично можуть збити. Але ж решта долетить до своїх цілей. Тому сенсу в цьому небагато", – наголосив Павло Нарожний.

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