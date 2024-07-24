Такої хвилі атак не було дуже давно: наслідки російського обстрілу Харкова

Протягом доби, що триває, у Харкові сталося шість потужних вибухів. Російські війська знову атакують місто, обстрілюючи житлові будинки, офіс, екопарк та інші цивільні об'єкти.

Кореспондентка 24 Каналу з Харкова Анна Черненко детально розповіла про наслідки атак, які окупанти здійснили у середу, 24 липня.

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Ранковий обстріл офісу благодійної організації

Російські війська о 5 ранку вдарили "Іскандером" по будівлі у Немишлянському районі Харкова. Ракета влучила в п'ятиповерховий офіс демінерів швейцарської благодійної організації FSD, яка спеціалізується на гуманітарному розмінуванні.

Такої хвилі атак у Харкові не було дуже давно. Величезне щастя, що там (в офісі організації FSD – 24 Канал) нікого не було, тому немає жертв та поранених,

– зауважила Черненко.

Дуже постраждав автопарк благодійної організації. Зокрема, автівки, на яких спеціалісти виїжджають на розмінування полів в Ізюмському, Чугуївському районах Харківщини.

Окрім розмінування, організації FSD проводить велику інформаційну компанію, щоб повідомити людей про небезпеки, які можуть очікувати на деокупованих й прифронтових територіях.

Охоронець благодійної організації FSD, який перебував на робочому місці, дивом не постраждав. Його вберегло те, що він вчасно вийшов з будівлі, яка розташована біля тієї, куди прилетіло.

Я обходив територію о 5 годині ранку, а потім пішов в інший кінець. Я спершу ніби не злякався, але з часом мене почало трусити,

– розповів охоронець Володимир.

Поруч у цьому районі був ще один удар по приватному сектору. Російський снаряд влучив у будинок. На щастя, інформація про жертви не підтвердилася.

Удар по екопарку

Після ранкових атак, була ще одна по селу Лісне, що розташоване на околицях Харкова. Ворог влучив по території екопарку – одного з улюблених місць відпочинку харків'ян.

На жаль, ця територія зараз дуже часто під обстрілами, звідти знову евакують тварин,

– зауважила кореспондентка з Харкова.

Росіяни били цілеспрямовано. За мішень окупанти обрали стайню, де працівники рятували коней. Після удару сталася велика пожежа.

Тварини не постраждали, але поранені двоє працівників – 41-річний та 19-річний чоловіки,

– повідомила Черненко.

Вона нагадала, що на початку повномасштабного вторгнення, коли екопарк буквально став лінією фронту, там загинули волонтери, працівники екопарку й навіть один школяр, який з родиною допомагав евакуювати тварин.

Нещодавно росіяни розбили склади, де зберігали корм для тварин, а також пустий розплідник собак.

Вдень новий обстріл

Після обіду на Харків знову посипалися російські ракети. Ворог атакував Холодногірський район. Попередньо, окупанти теж бити "Іскандерами", але експерти ще встановлюють тип озброєння.

За даними міського голови Харкова Ігоря Терехова, під ударом окупантів був інфраструктурний об'єкт. Шестеро людей поранено, серед них є працівники Харківської філії "Газмережі".

Армія Росії приблизно о 16:48 вшосте за день ударила КАБами по майже центральній частині міста у районі приватної житлової забудови. Є двоє постраждалих.