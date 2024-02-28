У Куп'янську було влучання у церкву: пастор отримав смертельні травми

Росіяни вдарили керованими авіабомбами по Куп'янському району. Щонайменше дві людини загинули.

Російські загарбники обстріляли цивільну інфраструктуру у Куп'янську. Ворог вдарив по церкві Ісуса Христа.

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Під завалами опинився пастор

За даними поліції, удари авібомбами прийшлися по місцевому кафе та церкві. У храмі під завалами опинився 58-річний пастир.

На жаль, чоловіка врятувати не вдалося. Він отримав не сумісні з життям травми.

Також відомо, пошкодження зазнало приміщення кафе. Поранення отримала 31-річна жінка, а її 39-річний брат загинув.

Росіяни вбили цивільних у Куп'янську / Фото Нацполіція

Пізніше начальник слідчого управління поліції Харківщини Сергій Болвінов уточнив, що для обстрілу окупанти використали ФАБ-500. Також він повідомив про займання у житловому будинку, що розташований поряд із церквою.

Станом на 15:10 є дані про трьох поранених та двох загиблих. Людей продовжують шукати під завалами.

Станом на 15:30 кількість поранених зросла до 5. Серед них – 3 жінки та двоє чоловіків. Їм надається медична допомога.

Нагадаємо, о 13:28 Повітряні сили попередили про загрозу КАБів для Харківщини. Пізніше в області чули вибухи. В ОВА заявили про влучання по житлових будинках та цивільній інфраструктурі.

Окремо у поліції Харківщини повідомили про обстріл села Плоске Великобурлуцької громади. Інформація про руйнування та постраждалих уточнюється. За фактом порушення законів та звичаїв війни слідчі відкрили кримінальні провадження.

Жахливі наслідки удару по Куп'янську / Фото Нацполіція

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