Замість "бавовняного" Криму – Дагестан: нажахані росіяни змінили місця для відпочинку на свята

Постійна "бавовна" у Криму змусила росіян обрати для себе більш безпечні місця для відпочинку на травневі свята. Зокрема, замість тимчасово окупованого українського півострова вони обирають їхати в Дагестан.

Про це свідчать дані опитування російського сервісу онлайн-бронювання житла для відпочинку. Про зміни розповіли у низці прокремлівських ЗМІ, повідомляє 24 Канал.

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Росіяни не хочуть їхати в "бавовняний" Крим

Росіяни ще 2 роки тому натовпами їхали на свята у Крим. Тимчасово окупований український півострів протягом 8 років навіть помітно випереджав за популярністю Сочі.

Однак повномасштабне вторгнення в Україну змусило їх змінити свої вподобання. Тепер громадяни країни-терористки обирають для відпочинку на травневі свята більш безпечну російську глибинку. Адже "бавовна" може навідатися зовсім несподівано і доведеться поспішно пакувати речі, розповідаючи, як ти не хочеш їхати з Криму.

Найбажанішими напрямками для відпочинку росіян на травневі свята стали Калінінград, Санкт-Петербург і Дагестан.

За підсумками опитування, в якому взяли участь понад 4,8 тисячі осіб, за Калінінград проголосували 20% респондентів, за Санкт-Петербург – 14%, за Дагестан – 13%,

– мовиться в повідомленні.

Також до переліку найбажаніших місць увійшли:

Кисловодськ – 11%,

Сочі – 10%,

Алтай – 9%,

Казань – 8%,

Карелія – 8%,

Москва – 4%,

Адигея – 3%.

Окрім того, опитані сервісом росіяни обрали для свого відпочинку й інші віддалені від "бавовни" частини Росії. Зокрема, Нижній Новгород, Суздаль, Башкортостан, Волгоград, Перм, Владивосток, Урал, Байкал та Карелію.

"На ці травневі свята у росіян дуже високий попит на поїздки Росією та країнами ближнього закордоння. Якщо порівнювати з торішніми канікулами, він зріс приблизно на 20%", – розповів засновник російського сервісу онлайн-бронювання житла Юрій Кузнєцов.

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