росіяни тримають кількох херсонців у СІЗО й оголосили їм підозри за "законами" росії

Чимало херсонців справді зараз перебувають у сімферопольському СІЗО, їм висувають "звинувачення" за російськими законами. Йдеться про такі статті, як "тероризм" чи "екстремізм".

Про це 24 каналу розповів херсонський активіст Володимир Молчанов. Він також зазначив, що жодного законного права на такі дії, у росіян немає.

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Слідчий комітет росії справді присутній у Херсоні, його перевезли до росії після міністерства внутрішніх справ. Займається він інфраструктурою – намагаються "розслідувати" влучання у мости,

– каже Володимир Молчанов.

За словами херсонського активіста, серед херсонських колаборантів у "поліції" є також командир неіснуючого в Україні "беркуту", але ніякого батальйону у повному складі на тимчасово окупованій території не помічали.

А "каральними" акціями займається росгвардія, точніше, її залишки, або мобілізовані із Донеччини, з високим рівнем жорстокості, резюмує Молчанов.

Останні новини із Херсонщини

Вночі 14 серпня ЗСУ завдали нових ударів по Антонівському мосту на окупованій Херсонщині. Як розповіли в ОК "Південь", військові вирішили остаточно закріпити за мостом статус "непроїзного".

Жителів Херсонщини закликали евакуюватися з області. Міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук наголосила, що евакуація потрібна для того, аби врятувати жителів регіону "від холодів і ворога".

Окупаційна влада Херсонщини анонсувала, нібито готова відкрити 100 навчальних закладів за своєю програмою у регіоні. Однак ці установи повністю не укомплектовані.

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