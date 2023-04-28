Росіяни вдарили по будівлі дитячого садка у Вовчанську: показали фото

Російські загарбники 28 квітня завдали масованого удару по Україні. Під ракетним обстрілом були низка міст, зокрема і Вовчанськ, Харківської області.

Рятувальники зазначили, що внаслідок ворожого обстрілу постраждав дитячий садок.

Дивіться також Росіяни обстріляли багатоповерхівку в Умані: серед загиблих вже троє дітей

За інформацією слідства, ворожі боєприпаси влучили у дах дитячого закладу: будівля частково зруйнована. За попередньою інформацією, мирні мешканці внаслідок цього удару не постраждали.

Для ліквідації наслідків обстрілів була залучена 1 одиниця пожежно-рятувальної техніки та 3 людини особового складу ДСНС.

Наслідки удару по дитячому садочку / Фото ДСНС України

У прокуратурі Харківської області слідчі розпочали досудове розслідування за фактами порушення законів та звичаїв війни.

Масований удар по Україні 28 квітня