Росіяни вдарили по будівлі дитячого садка у Вовчанську: показали фото

28 квітня 2023, 15:01
Читать новость на русском

Джерело:

ДСНС України

Російські загарбники 28 квітня завдали масованого удару по Україні. Під ракетним обстрілом були низка міст, зокрема і Вовчанськ, Харківської області.

Рятувальники зазначили, що внаслідок ворожого обстрілу постраждав дитячий садок.

Дивіться також Росіяни обстріляли багатоповерхівку в Умані: серед загиблих вже троє дітей

За інформацією слідства, ворожі боєприпаси влучили у дах дитячого закладу: будівля частково зруйнована. За попередньою інформацією, мирні мешканці внаслідок цього удару не постраждали.

Для ліквідації наслідків обстрілів була залучена 1 одиниця пожежно-рятувальної техніки та 3 людини особового складу ДСНС.

Наслідки удару по дитячому садочку / Фото ДСНС України

 

У прокуратурі Харківської області слідчі розпочали досудове розслідування за фактами порушення законів та звичаїв війни.

Масований удар по Україні 28 квітня

  • Російські військові вночі 28 квітня вперше з 9 березня масовано атакували Україну. Всього терористичні війська Росії випустили по нашій країні 23 крилаті ракети. Підрозділами зенітних ракетних військ Повітряних Сил ЗСУ у взаємодії із ППО інших складових Сил оборони знищено 21 крилату ракету Х-101/Х-555.
  • Ціллю окупантів стала цивільна інфраструктура в Умані та Дніпрі. Наші воїни знищили 2 БпЛА оперативно-тактичного рівня. 
  • Зауважимо, що 27 квітня російські війська атакували Миколаїв. Ворог випустив по місту відразу 4 високоточні ракети "Калібр". Росія свідомо атакувала цивільну інфраструктуру в Миколаєві.

Автор: Альона Захарова