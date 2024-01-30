Росіяни вдарили ракетою у прибудову готелю в Мирнограді: є поранені та загиблі

Росіяни знову атакували цивільну інфраструктуру України. Цього разу під ударом опинилась прибудова готелю в Мирнограді.

Вночі 29 січня російські військові обстріляли Мирноград, що на Донеччині. Відомо про загиблих та поранених, а на місці влучання зайнялася пожежа, розповів речник ДСНС Донеччини Станіслав Балдін.

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З-під завалів дістали жінку

За його словами, площа пожежі була незначна – 20 квадратних метрів, але через руйнування будівлі довелося розкопувати, щоб подолати пожежу.

На місці події одна людина отримала поранення, з-під завалів рятувальники вилучили тіло загиблої жінки,

– зазначив Балдін.

Водночас за уточненнями, жінка жива.

На момент удару в готелі перебували близько 30 людей. Пошкоджено 3 будинки та 3 автомобілі. Рятувальні роботи завершені.

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Ворог вдарив із С-300

Обстріл стався близько 23:00 29 січня. За попередніми даними, окупанти обстріляли населений пункт з зенітно-ракетного комплексу С-300.



Наслідки удару по прибудові готелю / Фото Донецької ОВА

Від ворожої атаки загинув 38-річний чоловік, який їхав на велосипеді з роботи додому. Також зазнала поранень жінка 50 років. Її з забоями доставлено до лікарні для надання медичної допомоги, розповіла речниця прокуратури Донеччини Анастасія Мєдвєдєва.

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