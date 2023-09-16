"Не кидаємо, а знищуємо": у боях за Андріївку росіяни наказали відкрити вогонь по своїх

16 вересня 2023, 14:09
Читать новость на русском

Джерело:

Андрій Білецький

Російські окупанти під час боїв за Андріївку Донецької області наказали знищити своїх же солдатів, яких брали у полон наші військові. Внаслідок вибуху загинув один російський загарбник.

Кадри з місця події опублікував перший командир полку "Азов" Андрій Білецький. Він розповів, що інцидент трапився, коли штурмова група 2 механізованого батальйону третьої окремої штурмової бригади брала росіян у полон. 

Дивіться також Жонглює абсолютними фантазіями: для чого Путін вигадав "великі втрати ЗСУ"

Росіяни наказали знищити своїх біля Андріївки

Штурмова група 2 механізованого батальйону 3-тьої окремої штурмової бригади бере чергову групу полонених, водночас противник, розуміючи, що село втрачене, а його бійці масово здаються – наказує відкрити "огонь по своим",
– розповів військовий. 

Після наказу ворогів прилітає, на командному пункті стає тихо.

"Всі посивіли. Дим розсіюється – всі наші цілі, один полонений на шматки, двом пощастило, і їх виводять жити. На війні везіння грає роль", – запевнив Білецький. 

Він додав, що найголовніші кадри операції – попереду.

Росіяни наказали вдарити по своїх: дивіться відео

 

ЗСУ визволили Андріївку: коротко

  • У Генштабі ЗСУ 15 вересня розповіли, що в ході штурмових дій Сили оборони визволили Андріївку у Донецькій області та мали частковий успіх в районі Кліщіївки.
  • Згодом бійці Третьої окремої штурмової бригади розповіли, що в результаті блискавичної операції російський гарнізон Андріївки був оточений, відрізаний від основних сил та знищений. Варто додати, що селище розташоване орієнтовно за 10 кілометрів від Бахмута Донецької області.
  • Згодом пресофіцер Третьої окремої штурмової бригади Олександр Бородін пояснив, що Андріївка у Донецькій області повністю зруйнована, її фактично не існує. Тож він не впевнений, що у визволеному населеному пункті є можливість встановити прапор.
Автор: Діана Квасневська