"Не кидаємо, а знищуємо": у боях за Андріївку росіяни наказали відкрити вогонь по своїх

Російські окупанти під час боїв за Андріївку Донецької області наказали знищити своїх же солдатів, яких брали у полон наші військові. Внаслідок вибуху загинув один російський загарбник.

Кадри з місця події опублікував перший командир полку "Азов" Андрій Білецький. Він розповів, що інцидент трапився, коли штурмова група 2 механізованого батальйону третьої окремої штурмової бригади брала росіян у полон.

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Росіяни наказали знищити своїх біля Андріївки

Штурмова група 2 механізованого батальйону 3-тьої окремої штурмової бригади бере чергову групу полонених, водночас противник, розуміючи, що село втрачене, а його бійці масово здаються – наказує відкрити "огонь по своим",

– розповів військовий.

Після наказу ворогів прилітає, на командному пункті стає тихо.

"Всі посивіли. Дим розсіюється – всі наші цілі, один полонений на шматки, двом пощастило, і їх виводять жити. На війні везіння грає роль", – запевнив Білецький.

Він додав, що найголовніші кадри операції – попереду.

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