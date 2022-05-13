Росіяни вдарили по Торецьку на Донеччині: як рятували жінку, якій перебило ноги
Джерело:Національна поліція України
Учора, 13 травня, росіяни завдали удару по Торецьку, що на Донеччині. Руйнувань зазнали п’ять будинків, гаражі та магазин. Біля крамниці під шквал осколків потрапила 55-річна місцева жителька.
Як повідомляють поліцейські та рятувальники в складі групи парамедиків, які першими прибули на місце подій, метал прошив ноги постраждалій.
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Поранену передали лікарям
Парамедики надали жінці із перебитими металом ногами першу допомогу. Правоохоронці наклали спеціальні турнікети, зупинивши кровотечу, та перев’язали рани.
При цьому заспокоювали постраждалу, яка в цей момент хвилювалася: "А як же ж мої кізочки без мене?",
– зазначають поліцейські.
Наразі поранену жінку передали лікарям. Зараз її життю нічого не загрожує.
Як рятували жінку, якій перебило ноги: дивіться відео
Яка ситуація у Донецькі області: останні новини
- Противник продовжує гатити по мирних українських містах на території області. Кириленко розповів, що на Донеччині немає ні одного населеного пункту, який можна було б назвати безпечним – обстріли спостерігаються усюди.
- Росія продовжує обстрілювати Залізне, Нью-Йорк і Торецьк з окупованої Горлівки. Унаслідок ворожих обстрілів зазнали руйнувань житлові будинки й автівки селян. Окрім того, російські снаряди влучили по житловому масиві в селі Відродження.
- Найбільше дістається Авдіївці. Вже другий день поспіль росіяни завдають удару по Авдіївському коксохімічному заводу. Внаслідок цього поранений один працівник заводу, а також пошкоджено частину обладнання.
- Вчора, 12 травня, російські окупанти вбили ще 4-х цивільних мешканців Донеччини. Зазначається, що ще 5 осіб отримали поранення.
- Щодо фронту – російські військові не полишають спроб оточити ЗСУ на Сході. Для цього, розповідають у розвідці Великої Британії, окупанти кидають усі свої сили, щоб прорватися до Слов'янська та Краматорська.
- У ранковому зведенні Генштабу від 13 травня повідомили про те, що окупанти можуть посилити атаку по "Азовсталі". Причиною цього може бути евакуація мирних мешканців з металургійного комбінату. Зауважимо, що російські військові і не припиняють гатити по підприємству з усієї можливої зброї, намагаючись буквально засипати під завалами захисників Маріуполя.
- У Генштабі ЗСУ повідомили, що росіяни продовжують наступати в районі Донецької області. Окупанти форсували річку Сіверський Донець, щоб забезпечити просування для основних сил.
- Водночас оперативно-тактичне угруповання "Схід" повідомило, що впродовж 12 травня їм вдалося відбити 6 атак окупаційних військ та знищили 180 російських військовослужбовців. До того ж "демілітаризовано" з десяток ворожої техніки.
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