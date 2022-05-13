Росіяни вдарили по Торецьку на Донеччині: як рятували жінку, якій перебило ноги

Як повідомляють поліцейські та рятувальники в складі групи парамедиків, які першими прибули на місце подій, метал прошив ноги постраждалій.

Читайте також Входимо у нову довготривалу фазу війни, – Резніков про те, що пережила Україна

Поранену передали лікарям

Парамедики надали жінці із перебитими металом ногами першу допомогу. Правоохоронці наклали спеціальні турнікети, зупинивши кровотечу, та перев’язали рани.

При цьому заспокоювали постраждалу, яка в цей момент хвилювалася: "А як же ж мої кізочки без мене?",

– зазначають поліцейські.

Наразі поранену жінку передали лікарям. Зараз її життю нічого не загрожує.

Як рятували жінку, якій перебило ноги: дивіться відео

Яка ситуація у Донецькі області: останні новини

До речі – на вулицях – пекло, а вікна вціліли: вражаючі приклади: дивіться відео