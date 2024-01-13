Мають інше завдання, – Андрющенко сказав, чому росіяни відволіктися від мобілізації в Маріуполі

В окупованому Маріуполі поменшало мігрантів, бо значну частину росіян забрали до армії. Хоча в місті триває потужна рекрутингова кампанія. Окупанти намагаються залучати людей до підписання контрактів на службу.

Ворогу байдуже, місцевий чи не місцевий – усіх забирають та кидають на "м'ясні штурми". Про це 24 Каналу розповів радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко, зауваживши, що загалом популяція росіян у Донецькій області не стає меншою, мабуть, через зиму.

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За словами Андрющенка, під час новорічних свят українці працювали та всіма способами наближали перемогу. Водночас росіяни роз'їхалися, святкували й лише зараз протверезіли.

Зараз окупанти мають інше завдання. На всій тимчасово окупованій території у той чи інший спосіб збирають підписи за Владіміра Путіна. Тому всі відвернулися і від фронту, і від мобілізації. Там тривають інші процеси,

– наголосив радник міського голови Маріуполя.

Підпис за Путіна – путівка у Крим

У Росії повинні відбутися вибори президента з 15 по 17 березня, які проходитимуть дистанційно за електронною системою голосування. Шириться інформація, що зараз відбувається "тренування" – росіяни ходять по ТОТ і за отриманий голос платять гроші. Наразі не зрозуміло, навіщо це робити, якщо результати однаково сфальсифікують.

Ми цього "не розуміємо" через "демократичні" процедури. Хто керує Росією? "Бюрократи" насправді, які до цього ставляться серйозно, тому що, якщо цього не робити, вони не будуть силою, загрозою та взагалі чимось потрібним для Росії. Для чого вони це роблять – просто сміх. Ми системно жартуємо та сміємося над цим, бо вони вигадують будь-що, аби зібрати підписи для ЦВК, щоб Путін став кандидатом у президенти,

– зазначив Петро Андрющенко.

Схожа ситуація відбувається в Херсонській та Запорізькій областях. Утім, окупована адміністрація на Запоріжжі пропонує програму "бонус-плюс" за підпис на користь Путіна – російський паспорт та путівку в "сонячний" Крим взимку.

Натомість в Херсонську область окупанти привозять людей та роблять фотовідео, щоб продемонструвати "чесно" зібрані підписи главі Кремля та російському населенню по телевізору. Оскільки через бойові дії на лівобережжі не вистачає осіб для таких маніпуляцій.

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