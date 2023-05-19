Росіяни вчаться воювати в нас і використовують нашу торішню тактику, – офіцер ЗСУ

Російські окупанти намагаються використовувати тактику, якою послуговувалися Збройні Сили України ще 2022 року. Зокрема, ворог змішує різні види техніки під час бою.

Про це 24 Каналу повідомив офіцер 54 ОМБр імені Івана Мазепи Олександр Афанасьєв. За його словами, росіяни вчаться воювати в українських військових.

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"Росіяни вчаться воювати в нас. Вони намагаються використовувати все те, що ми ще торік. Окупанти міксують техніку — до бойових машин піхоти додають кілька танків", – сказав Афанасьєв.

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Офіцер наголосив, що українські захисники завжди адекватно реагують.

"Їх завчасно помічають наші пілоти і знищують. Наприклад, мій командир знищив танк Т-90М "Прорив", який просто втопили у воронці й ліквідували дроном за допомогою акумулятивного снаряда", – поділився Афанасьєв.

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На Донбас відправили свіжі підрозділи ворога – танкові підрозділи, невеликі бронегрупи. Росіяни використовують всі види зброї: керовані авіабомби, ствольну артилерію, "Гради".

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