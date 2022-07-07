Росіяни випустили по Одещині 2 ракети Х-31: одна влучила у танкер Millennial Spirit

Окупанти випустили по Одещині 2 ракети Х-31. Одна з них влучила в танкер Millennial Spirit під прапором Молдови, який дрейфує в територіальному морі без екіпажу із залишками дизпалива на борту.

Про це повідомили в Одеській міськраді з посиланням на ОК "Південь". Там додали, що ворог випустив ракети по Одещині з літака Су-30.

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Зауважимо, що раніше цей танкер був обстріляний російськими військовими кораблями в Чорному морі ще на початку повномасштабного вторгнення в Україну 2022 року.

Наразі, ймовірно, відбувається горіння залишків вантажу. На момент першого влучання в судно на ньому перебувало понад 500 тонн дизпалива,

– мовиться у повідомленні.

Через блокаду окупантами судноплавства танкер вже 4 місяці дрейфує в морі без екіпажу – як екологічна бомба уповільненої дії. Додамо, що друга ракета самоліквідувалася над морем.

Окупанти вночі намагалися атакувати Одеську область

У ніч проти 6 липня по всій території України було оголошено повітряну тривогу. І вже приблизно о 3 ночі з'явилася інформація про вибухи в Одесі. На узбережжі міста могла працювати ППО. Слід додати, що країна-агресорка не припиняє атакувати Одещину та інші регіони після серії терактів. Один з таких 1 липня окупанти вчинили саме в Одеській області.

У ніч проти 1 липня російські окупанти завдали авіаудару по Сергіївці в Білгород-Дністровському районі Одещини. Вони випустили по селу відразу 3 старі радянські ракети X-22. Ворог бив зі стратегічних бомбардувальників Ту-22 з боку Чорного моря.

Речник Одеської обласної військової адміністрації Сергій Братчук повідомив, що станом на 5 липня через атаку росії загинула 21 людина. Внаслідок кривавого удару окупантів було поранено 39 осіб. Братчук повідомив, що 29 людей, серед яких – четверо дітей, досі залишаються у лікарнях.

Після обстрілу в ОК "Південь" повідомляли, що сигнал тривоги пролунав майже одночасно з влучаннями ракет у Сергіївці. Через це люди практично не мали часу, щоб пройти в укриття. Згодом перший заступник міністра внутрішніх справ Євгеній Єнін повідомив, що жоден із жителів зруйнованої багатоповерхівки не зійшов в укриття.

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