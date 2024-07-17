Росіяни вивели з Криму сторожеві кораблі: що з Чорноморського флоту там ще залишилось

Після болючих ударів України по Чорноморському флоту росіяни спочатку перебазували ракетоносії до Новоросійська. Тепер вони ще й вивели з Чорного моря свої сторожеві кораблі.

Капітан 1 рангу запасу ВМС України Андрій Риженко сказав 24 Каналу, що на початку війни росіяни використовували сторожеві кораблі для блокування морської ділянки. Вони мали не допускати судна в українські порти у північно-західній частині Чорного моря.

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Завдань для них немає

Російські сторожові кораблі проєкту 1135 "Питлівий" та "Ладний" були побудовані ще на початку 1980-х років.

Це класичні протичовнові кораблі, які мають протичовновий ракетний комплекс. Їхнє основне завдання – пошук та знищення підводних човнів,

– пояснив він.

Після того, як українські сили завдали ракетні удари, росіяни ці кораблі відвели. За останні пів року вони їх дуже рідко виводили в море, тому що, за його словами, там завдань для них немає.

"Зараз було ухвалене рішення ці кораблі вивести з Севастополя, щоб уникнути їхнього знищення під час стоянки біля причалу. І відповідно уникнути скандалу та деморалізації, якщо їх ліквідує українська зброя", – наголосив Риженко.

Чого бояться росіяни

Ці кораблі імовірно перемістять до Новоросійська на місця стоянки, які звільнились після того, як звідти в Азовське море пішли ракетні корвети проєкту "Каракурт".

Крім того, з Севастополя були виведені два ракетних кораблі на повітряній подушці проєкту "Сивуч", які є носіями ракет "Москіт". Це надзвукова радянська ракета, яка через високу швидкість польоту є досить небезпечною і для цивільного судноплавства та для військових кораблів,

– зазначив капітан 1 рангу запасу.

Проте імовірно невеликі катери ще залишаються в Севастополі та у західній частині окупованого Криму, насамперед в Новоозерному. Там вони за необхідності можуть перехоплювати судна, які намагатимуться прямувати до Одеси.

"Загалом росіяни найбільш цінні кораблі планомірно виводять з Севастополя та перебазовують у більш безпечні місця. Основна загроза, яку ворог зараз оцінює з нашого боку, це комбінація ударів крилатими ракетами та морськими та повітряними дронами", – зауважив Андрій Риженко.