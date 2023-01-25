Судно під прапорами Туреччини горіло після атаки росіян по Херсону

Російські війська щодня атакують українські міста, внаслідок чого страждає цивільна, військова та навіть морська інфраструктура. Власне, стало відомо, що загарбники влучили у турецький корабель, що перебував на Херсонщині.

Атака на судно "Тузла", найімовірніше, сталася у вівторок ввечері – себто 24 січня. Адже напередодні в Офісі генпрокурора повідомили про постраждале внаслідок обстрілу іноземне судно в Херсоні.

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Ніхто не постраждав під час атаки на корабель

Зауважимо, що після прильоту на кораблі спалахнула пожежа, однак, на щастя, у той момент там нікого не було. Водночас в Офісі генерального прокурора розповіли, що розпочали досудове розслідування у кримінальних провадженнях за фактом порушення законів та звичаїв війни росіянами.

Там зазначили, що окупанти впродовж 24 січня обстрілювали житлові квартали міста Херсона та населені пункти області, а також, власне, атакували іноземне судно. Яке саме – не повідомляється, однак, очевидно, що йдеться про цей самий турецький корабель. Окрім того, відео, на якому горить корабель "Тузла", опублікував блогер та активіст Сергій Стерненко.

За попередніми даними, ворожі війська завдали ракетних ударів, обстрілювали населені пункти з артилерії, РСЗВ, мінометів та танків,

– також написали в Офісі генерального прокурора.

Там констатували, що прокурори спільно зі поліцією проводять необхідні слідчі дії.

Постраждав, ймовірно, не один корабель

Хоч ніхто з людей не постраждав під час обстрілу окупантами турецького судна, проте в одному з сіл Бериславського району внаслідок обстрілу Херсонщини загинув 34-річний місцевий житель. Загалом у той день аж 6 цивільних осіб отримали травми різного ступеня тяжкості.

Згодом у турецькому виданні Cumhuriyet констатували, що, окрім судна "Тузла", постраждав також корабель Ferahnaz. Власне, дав коментар ЗМІ щодо цього питання службовець морського відомства Хюсейн Чебі.

Ferahnaz був у порту близько року, і, на жаль, він застряг через цю війну. На порт було скинуто бомбу. Інше турецьке судно "Тузла" в цьому порту була уражено і горіло,

– сказав він.

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