Росіяни вночі атакували ракетами та дронами: скільки цілей вдалося збити
Джерело:Повітряні сили ЗСУ
Російські окупанти вночі проти 4 червня атакували Україну ракетами та безпілотниками. Наші військові потужно відпрацювали по ворогу.
Повітряна тривога в Дніпропетровській області лунала декілька разів протягом ночі. Зокрема, з 22:18 3 червня до опівночі, з 4:57 до 5:37, з 6:01 по 6:19 4 червня. Вдосвіта у Дніпрі пролунали вибухи.
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Що відомо про атаку ворогів
Повітряні сили ЗСУ повідомили, що вночі проти 4 червня Росія вдарила по Дніпропетровській області двома крилатими ракетами "Іскандер-К". Їх окупанти випустили з території окупованого Криму.
Обидві ракети збили зенітними ракетними підрозділами Повітряних сил на Дніпропетровщині,
– розповіли військові.
Вони додали що орієнтовно опівночі Кремль застосував 4 безпілотні літальні апарати (тип встановлюється) на Північному напрямку. Відомо, що:
- два дрони – знищили підрозділи мобільних вогневих груп Сил оборони на Чернігівщині,
- ще два – припинили своє існування самостійно.
ЗСУ збили більшість цілей ворога / Інфографіка 24 Каналу
Коротко про нічну атаку ворога
- Повітряні сили ЗСУ повідомили орієнтовно о 22:00 3 червня, що дрони невстановленого типу летіли через Харківщину в напрямку Полтавської області та через Сумщину в напрямку Чернігівської області. Далі безпілотник рухались на Полтавщину та Дніпропетровщину.
- Згодом – на Кам'янське Чернігівської області та Чернігів, далі – на Київщину та у південно-західному напрямку. Орієнтовно о 00:27 Повітряні сили ЗСУ оголосили про відбій.
- Орієнтовно о 1:18 4 червня дрон вже летів через Сумську область курсом на Чернігівщину. Вибухи в Дніпрі пролунали орієнтовно о 5:03 4 червня. У Дніпропетровській ОВА розповіли, що внаслідок падіння уламків пошкоджена цивільна інфраструктура та поранені мирні люди.
- Зокрема, у задовільному стані 1-місячний хлопчик, у 17-річного юнака, за даними Суспільного, оперували в лікарні. Поранені 68-річний чоловік і три жінки – 32, 36 і 56 років. Одна з них госпіталізована у стані середньої тяжкості.