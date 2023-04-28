Росіяни вночі атакували Україну 23 крилатими ракетами: скільки вдалося збити

Вранці 28 квітня російські окупанти атакували Україну із літаків стратегічної авіації Ту-95 району Каспійського моря.

Українські сили ППО знищили 21 із 23 крилатих ракет Х-101/Х-555, а також два безпілотники оперативно-тактичного рівня. Про це повідомив Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний.

До теми Удар по багатоповерхівці Умані та вибухи в Києві: що відомо про нічну атаку окупантів

Цілі знищили у зонах відповідальності повітряного командування "Центр", "Схід" та "Південь".



Знищені ракети / Інфографіка Повітряних сил

До речі, 11 ракет та 2 безпілотника збито в районі повітряного простору Києва. У КМВА повідомляли, що внаслідок падіння уламків, в Оболонському районі столиці перебито локальну лінію електромереж та пошкоджено дорожне покриття.

На Миколаївщині силами та засобами протиповітряної оборони повітряного командування "Південь" збито 2 крилаті ракети типу "Х-101/Х-555".

Військові ПК "Схід" знищили над Дніпропетровщиною 7 крилатих ракет.

Що відомо про нічну атаку