Росіяни вночі атакували Україну 23 крилатими ракетами: скільки вдалося збити
Джерело:Головнокомандувач ЗСУ
Вранці 28 квітня російські окупанти атакували Україну із літаків стратегічної авіації Ту-95 району Каспійського моря.
Українські сили ППО знищили 21 із 23 крилатих ракет Х-101/Х-555, а також два безпілотники оперативно-тактичного рівня. Про це повідомив Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний.
До теми Удар по багатоповерхівці Умані та вибухи в Києві: що відомо про нічну атаку окупантів
Цілі знищили у зонах відповідальності повітряного командування "Центр", "Схід" та "Південь".
Знищені ракети / Інфографіка Повітряних сил
До речі, 11 ракет та 2 безпілотника збито в районі повітряного простору Києва. У КМВА повідомляли, що внаслідок падіння уламків, в Оболонському районі столиці перебито локальну лінію електромереж та пошкоджено дорожне покриття.
На Миколаївщині силами та засобами протиповітряної оборони повітряного командування "Південь" збито 2 крилаті ракети типу "Х-101/Х-555".
Військові ПК "Схід" знищили над Дніпропетровщиною 7 крилатих ракет.
Що відомо про нічну атаку
- Повітряну тривогу оголосили з 4 ранку по всій Україні. Вибухи лунали в Києві, у Дніпрі та на Черкащині.
- Зранку повідомили, що росіяни влучили у багатоповерхівку в Умані. Загинуло 3 людей, щонайменше 5 – постраждали. На місці працюють медики та рятувальники.
- Крім того, внаслідок атаки по Дніпру загинула молода жінка та 3-річна дитина.