Прибули, щоб захистити Україну: росіяни десятками переходять на наш бік

На боці нашої держави воює цілий комплекс, який сформовано із етнічних росіян. Нещодавно його лави поповнились.

Нова група бійців Російського добровольчого корпусу прибула до України. Росіяни регулярно переходять на бік України.

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Процес заїзду легальний

Новобранці із Росії прибувають в Україну, щоб стати на захист нашої держави. Процес заїзду повністю легальний. У повідомленні телеграм-каналів мовиться про "десятки" бійців із країни-агресорки, які добровільно перейшли на бік України.

Бійці РДК продовжують виконувати бойові завдання із оборони України. Зокрема, на початку червня вони та легіон "Свобода Росії" заявили про проведення певної операції у Бєлгородській області. Таким чином добровольці прагнули допомогти Україні боротися з окупантами.

Російський добровольчий корпус: що відомо про угруповання