Прибули, щоб захистити Україну: росіяни десятками переходять на наш бік
Джерело:РДК
На боці нашої держави воює цілий комплекс, який сформовано із етнічних росіян. Нещодавно його лави поповнились.
Нова група бійців Російського добровольчого корпусу прибула до України. Росіяни регулярно переходять на бік України.
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Процес заїзду легальний
Новобранці із Росії прибувають в Україну, щоб стати на захист нашої держави. Процес заїзду повністю легальний. У повідомленні телеграм-каналів мовиться про "десятки" бійців із країни-агресорки, які добровільно перейшли на бік України.
Бійці РДК продовжують виконувати бойові завдання із оборони України. Зокрема, на початку червня вони та легіон "Свобода Росії" заявили про проведення певної операції у Бєлгородській області. Таким чином добровольці прагнули допомогти Україні боротися з окупантами.
Російський добровольчий корпус: що відомо про угруповання
- Російський добровольчий корпус – це військовий підрозділ ЗСУ, який сформували у серпні 2022 року з етнічних росіян. Входить він до Інтернаціонального легіону ТрО України.
- Попри високий рівень медійності, про кількість військових у корпусі нічого не відомо. Та експерт з праворадикальних рухів у Росії В'ячеслав Ліхачов вважає, що чисельність Російського добровольчого корпусу наближається до роти – тобто від 180 до 200 осіб.
- Діяльність Російського добровольчого корпусу все ще залишається предметом дискусій як в українських, так і в закордонних медіа. Російських військових підозрюють у тому, що вони можуть опинитися "засланими козачками" та російськими спецагентами.
- Та перед прийомом до корпусу росіяни все ж проходять ряд перевірок в українських спецслужбах – зокрема, поліграф, анкетування, на кожного потенційного бійця складають психологічний портрет. В РДК воюють люди зовсім різних професій – від акторів до втікачів-каторжників, є також і колишні працівники російського Міністерства внутрішніх справ та військові, що служили в Росії роками.