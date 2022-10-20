Росіяни поспіхом тікають з Херсона: біля Антонівського мосту – величезні черги

У Херсоні та на правому березі області триває так звана "евакуація". З міста у паніці втікають навіть російські військові, через що біля Антонівського мосту утворилися величезні черги.

Про це 24 каналу повідомили джерела в спецслужбах. Окупанти намагаються виїхати з Херсона на цивільних автомобілях, прикриваючись мирними мешканцями.

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Колаборанти розчаровані втечею росіян

Після оголошення так званих "евакуації" та "воєнного стану", окупанти в паніці почали виїжджати з Херсона. Попри старання пропагандистів переконати всіх і вся у тому, що Росія нібито втримає Херсон, ситуація для ворога не надто хороша. Навіть місцеві колаборанти, які так само переконували населення у тому, що окупанти втримають місто, самі розчарувалися у втечі росіян.

Ті ж колаборанти не встигають вивезти свої речі, а подекуди взагалі й не хочуть переїжджати з правого берега, але, як не дивно, окупантам байдуже на те, що ті хочуть чи не хочуть. Іронічна ситуація, адже зрадники вірили у те, що вони потрібні окупантам і будуть важливими для них, але все пішло не за планом.

Самі ж окупанти не лише прикриваються цивільними для виїзду з Херсона, але й самі виїжджають на цивільних автомобілях і викрали з міста всі автомобілі швидкої допомоги та рятувальників.

Через велику кількість охочих виїхати та тих, кого змушують це робити, біля Антонівського мосту увечері 19 жовтня утворилася величезна черга. Окупанти продовжують втікати.

"Паніки нема": що відбувається на Херсонщині

Днями командувач російськими військами Сєргєй Суровікін заявив, що через складну ситуацію на Херсонщині, окупантам доведеться ухвалювати "непрості рішення". Російський генерал не уточнив, про які рішення іде мова.

Одразу після заяви Суровікіна, колаборанти і зрадники Владімір Сальдо і Кіріл Стрємоусов оголосили "евакуацію" Правобережжя Херсонщини. Таке "рішення" аргументували тим, що наближаються ЗСУ, тому нібито окупанти хочуть зберегти життя цивільних. Абсурдна ситуація – ті, в кого на руках кров мирних мешканців Бучі, Ірпеня, Ізюма, Лимана й багатьох інших українських сіл і міст, нібито дбають про життя мирних мешканців Херсонщини.

Також Суровікін і колаборанти заявляють про те, що нібито ЗСУ планують удар по греблі Каховської ГЕС. Аналітики американського Інституту вивчення війни переконані, що Росія може готувати "операцію під чужим прапором" – тобто підірвати ГЕС та звинуватити Україну й тим самим прикрити свій відступ з Херсонщини.

19 жовтня кремлівський диктатор Владімір Путін оголосив на тимчасово окупованих територіях України, у тому числі й на Херсонщині, воєнний стан. Секретар РНБО Олексій Данілов зауважив, що дії Кремля виглядають більше як депортація українців. Зокрема колаборанти кажуть, що ті, чиї домівки будуть зруйновані під час бойових дій, отримають нове житло на території Росії у будь-якому її регіоні. Тобто цілком ймовірний варіант, що українців можуть депортувати у віддалені регіони країни-агресорки.

Керівниця об'єднаного координаційного штабу Сил оборони Півдня Наталія Гуменюк відзначила, що Збройні Сили уже не так далеко від Херсона, однак у наших захисників ще чимало роботи. Водночас "евакуацію" Гуменюк назвала пасткою. За її словами, це не лише депортація українців, але й використання цивільних як живого щита.

У будь-якому разі, жодні заяви та оголошення окупантів жодним чином не впливають на просування Збройних Сил України. Наталія Гуменюк відзначила, що у наших воїнів є плани. Тому віримо в ЗСУ та продовжуємо підтримувати наших захисників та захисниць.

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