Страх перед контрнаступом ЗСУ: як евакуація з одних окупованих території впливає на інші

Росіяни передчувають український контрнаступ і вже втікають з тимчасово окупованих територій. В них переважають панічні настрої і таким чином вони запускають невидимі, але дуже важливі процеси.

Про них в ефірі 24 Каналу розповів політтехнолог Борис Тизенгаузен. Він підкреслив, що психологічна складова контрнаступу не менш важлива, ніж військова.

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Панічні настрої окупантів

Невидимі процеси – панічні настрої, які починаються на тих тимчасово окупованих регіонах, де росіяни не чекають контрнаступу, пояснив Тизенгаузен. Це своєрідний тил, зокрема в Донецькій та Луганській областях, а також в Криму.

"Росіяни думають: раз у нас там непереможна армія, про яку Шойгу розказує, то чому починається евакуація. Якщо російські військові не готові здавати рубежі на підступах, чому евакуація розпочинається з умовного тилу. Ці процеси зупинити не можуть", – відзначив він.

Борис Тизенгаузен про панічні настрої росіян: дивитись відео

Політтехнолог нагадав черги з автівок на втечу до Росії, коли відбувалася деокупація однієї з областей. Схожі процеси розпочалися вже зараз.

Тому психологічна складова контрнаступу не менш важлива, ніж військова. Низька мотивація російського війська, колаборантів і їхній страх, в якого очі великі. Коли буде інформація, що фронт прорвали, ймовірно, почнеться втеча, як в Харківській області і там складно буде зупинити ці процеси. Тому все йде за планом, який пишеться на ставці нашого головнокомандуючого,

– додав він.

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