"Ні**я собі Залужний з'їздив": реакція користувачів мережі на рекордні втрати окупантів

Росіяни протягом 19 жовтня втратили рекордну кількість своїх військових. Загальні втрати ворога у живій силі склали вже понад 292 тисячі військових.

Значна частина полеглих окупантів, а саме 900 військових із 1380, втратили свої життя або були поранені під час намагань поновити наступ на Авдіївку. Як у мережі відреагували на таку кількість втрат ворога за одну добу – читайте у матеріалі 24 Каналу.

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Пов'язують із візитом Залужного

Напередодні один із найскладніших напрямків фронту відвідав Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний. За його словами, під час візиту вони із командирами бригад "визначили послідовність виконання завдань". Не дивно, що саме із цим у мережі пов'язали такі успіхи наших військових поблизу Авдіївки.



Втрати окупантів під Авдіївкою пов'язують із візитом Залужного / Скриншот 24 Каналу

Проте не всі користувачі такі стримані у висловлюваннях. Втрати ворога дійсно приголомшують, тож дехто не зміг стримати емоцій.

"Ні**я собі Залужний з'їздив", – мовиться у одному із таких повідомлень.



У мережі бурхливо реагують на колосальні втрати окупантів / Скриншот 24 Каналу

Загарбники платять величезну ціну

Сергій Стерненко, волонтер та активіст, також відреагував на цю подію. Він написав допис у своєму телеграм-каналі. За його словами, загарбники платять високу ціну, проте він переконаний, що мають платити ще вищу.

Однак одним дописом Стерненко не обмежився. Він також опублікував фото, де окупанти, які, вочевидь, намагались штурмувати Авдіївку, лежать на землі і вже ніколи не піднімуться.



Росіяни лежать на українській землі / Фото із телеграм-каналу Стерненка

Під Авдіївкою к**апи обіймають землю, так вже вона їм сподобалась. Сьогодні знову пруть,

– написав Сергій.

До того ж він поділився відео, як дрони нищать окупантів під Авдіївкою. До слова, кошти на них зібрали українці. Запис обривається, коли безпілотник підлітає до цілі, проте й так зрозуміло, що відбувається далі.

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Реакція Офісу Президента

У Зеленського також не залишили без уваги втрати ворога за 19 жовтня. Зокрема, керівник Офісу Президента Андрій Єрмак написав про це пост у своєму телеграм-каналі.

"Наші воїни знищують росіян, які намагаються атакувати флангами", – написав він про ситуацію в Авдіївці.



ЗСУ продовжують роботу на Авдіївському напрямку / Фото Сил ТрО ЗСУ

Росія почала те, про що шкодує

Рекордні втрати Росії у війні проти України не залишили байдужими й іноземців. Один із користувачів переконаний, що Росія почала війну, про яку шкодує. Він також поставив запитання росіянам про те, чи мають вони родичів або друзів у цій статистиці.



Іноземці також реагують на колосальні втрати росіян / Скриншот 24 каналу

Найбільша катастрофа Росії

Аеророзвідник підрозділу "Сови" миколаївських морпіхів сказав, що 19 жовтня нам потрібно запам'ятати. Він переконаний, що це була "найбільша російська катастрофа".



Це ввійде в історію / скриншот 24 каналу

Росіяни намагались оточити Авдіївку