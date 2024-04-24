Тактика не спрацьовує: у 3-тій штурмовій розкрили, у чому велика помилка ворога
Російські окупанти відправляють штурмові групи на бронетехніці ближче до позицій ЗСУ. Зараз українські захисники можуть застосовувати проти таких цілей, зокрема, FPV-дрони. Тому на деяких напрямках росіяни пересаджують своїх штурмовиків на мотоцикли. Однак така тактика ворога не приносить йому успіхів.
Річ у тім, що є певна дискомунікація між загарбниками. Таку думку 24 Каналу озвучив майор Збройних Сил України, заступник командира 3 окремої штурмової бригади Родіон Кудряшов.
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Окупанти не передають інформацію
Родіон Кудряшов зазначив, що досі ворог не відмовився від тактики у вигляді своїх військовослужбовців на бронетехніці. Також застосовує, зокрема, мотоцикли, велосипеди. Можна припустити, що російські військові на бронетехніці або мотоциклах, які отримали ураження від FPV-дронів чи з артилерії, не передають інформацію про це.
Тобто наступні підрозділи, які штурмують зі сторони ворога, застосовують ту саму тактику, не знаючи, до чого вона призводить. Тому така дискомунікація, яка в їхніх рядах вже достатньо довго відбувається, йде нам на користь,
– пояснив він.
Що відбувається на фронті: останні новини
- ЗСУ продовжують утримувати позиції та відбивати штурми противника. У Генштабі ЗСУ повідомили, що найгарячішими напрямками на фронті наразі є Авдіївський, Бахмутський та Новопавлівський.
- Протягом минулої доби відбулося 101 бойове зіткнення. Загалом, ворог завдав 5 ракетних та 77 авіаційних ударів, здійснив близько 76 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.
- Бійці 47-ї окремої механізованої бригади спростували повідомлення про захоплення росіянами селища Бердичі. Захисники відповіли на повідомлення про те, що їх військові зайняли позиції в Очеретиному. Вони наголосили, що інформація не відповідає дійсності, адже воїни не покидали свої позиції в районі Бердичів
- Російська армія продовжує наступати на кількох напрямках фронту, тому зазнає втрат у живій силі та техніці. Зокрема, лише за минулу добу українські війська ліквідували 880 окупантів. Від початку повномасштабного вторгнення втрати ворога сягнули майже 462 тисячі вояк.