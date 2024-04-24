Тактика не спрацьовує: у 3-тій штурмовій розкрили, у чому велика помилка ворога

Російські окупанти відправляють штурмові групи на бронетехніці ближче до позицій ЗСУ. Зараз українські захисники можуть застосовувати проти таких цілей, зокрема, FPV-дрони. Тому на деяких напрямках росіяни пересаджують своїх штурмовиків на мотоцикли. Однак така тактика ворога не приносить йому успіхів.

Річ у тім, що є певна дискомунікація між загарбниками. Таку думку 24 Каналу озвучив майор Збройних Сил України, заступник командира 3 окремої штурмової бригади Родіон Кудряшов.

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Окупанти не передають інформацію

Родіон Кудряшов зазначив, що досі ворог не відмовився від тактики у вигляді своїх військовослужбовців на бронетехніці. Також застосовує, зокрема, мотоцикли, велосипеди. Можна припустити, що російські військові на бронетехніці або мотоциклах, які отримали ураження від FPV-дронів чи з артилерії, не передають інформацію про це.

Тобто наступні підрозділи, які штурмують зі сторони ворога, застосовують ту саму тактику, не знаючи, до чого вона призводить. Тому така дискомунікація, яка в їхніх рядах вже достатньо довго відбувається, йде нам на користь,

– пояснив він.

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