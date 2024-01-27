Навіть не соромляться, – Андрющенко сказав, навіщо росіяни ходять по школах Маріуполя

Російські окупанти коять не лише фізичний геноцид українців, а й інтелектуальний. Напередодні президентських виборів ворог почав ходити по школах Маріуполя й залучати дітей до популяризації кандидатури Владіміра Путіна.

Так, у школі "Нєвськая", яку збудував противник, було проведено серію агітаційно-пропагандистських уроків про кремлівського очільника. Такою інформацією з 24 Каналом поділився радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.

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При чому, окупанти наголошують саме на "дітях Путіна". Проте "діти Путіна" – це не його сини чи доньки в сенсі родинних зв'язків, а справжній путінюгенд. Якщо неповнолітній в путінюгенді, на кшталт "Юнармія" або "Двіженіє пєрвих" – ти "дитина Путіна".

Навіть не соромляться проводити агітаційні заходи щодо виборів безпосередньо у школах, де залучені діти. У "Нєвському" проводили окремий цикл лекцій щодо "дітей Путіна". Це не його справжні діти, а те, що вони створили,

– сказав Андрющенко.

Проте цього виявилось замало. Згодом дітей змусили робити танцювальне привітання підтримки у виборах. Такого "крінжу" не було навіть у Росії. А тут – маріупольські вчителі після російських бомбардувань за наказом Путіна розповідають дітям як весело та правильно, що їх бомбили й за це треба дякувати головному бомбардувальнику.

На початку 1920-х років у Німеччині створили молодіжну воєнізовану організацію, до якої приймали 10 – 12-річних підлітків. З приходом у 1933-му році до влади Адольфа Гітлера вона вже називалася гітлерюгендом.

Хто міг тоді подумати, що незабаром в Росії постане свій "фюрер" та "путінюгенд". У 2016 році там з'явився всеросійський дитячо-юнацький військово-патріотичний рух, який ще називають "Юнармія". Кажуть, що його створення ініціював Сєргєй Шойгу, а Владімір Путін гаряче підтримав цю ідею.

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