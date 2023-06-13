Окупанти мінують та підривають гідротехнічні споруди у двох областях, – Міноборони
Джерело:Military Media Center
У двох областях є загрози підриву гідротехнічних споруд. Окупанти хочуть будь-якими способами зупинити контрнаступ ЗСУ.
У Херсонській та Запорізькій областях є загроза підриву гідротехнічних споруд. Про це під час круглого столу в Military Media Center розповів представник Управління екологічної безпеки та протимінної діяльності Міністерства оборони України майор Владислав Дудар.
До теми Після теракту на Каховській ГЕС Росія підірвала ще одну дамбу: в ЗСУ розповіли про наслідки
Окупанти почали підривати гідротехнічні споруди
ЗСУ продовжують контрнаступ на тимчасово окуповані території. Щоб зупинити просування українських військових, російські війська замінували велику кількість гідротехнічних споруд у Запорізької та Херсонської областей. Ба більше, вони вже їх почали підривати.
Вони зараз щодня підривають у різних населених пунктах малі гідротехнічні споруди,
– сказав Дудар.
За його словами, наслідки цих дій поки не мають великих масштабів. Проте від кожного такого підриву регулярно страждають сільськогосподарські угіддя одного-двох селищ.
Чи є загроза трагедії на Київській ГЕС
- Зауважимо, що після російського теракту на Каховській ГЕС, ворожі пропагандистські телеграм-канали почали "погрожувати" ударом по Київській ГЕС. Терористи лиш сплять і бачать, як Київ йде під воду.
- Ще у вересні 2022 року в "Укргідроенерго", враховуючи майбутні загрози, розповіли, чи можливо це. У відомстві сказали, що у випадку ракетного обстрілу російськими військами греблі Київського гідровузла, "критичної загрози для населення не прогнозується", адже станція та гребля спроєктовані й побудовані у 60-х роках з урахуванням тогочасних загроз й зі значним запасом міцності та стійкості. Тож зруйнувати чи суттєво пошкодити масивні гідротехнічні споруди ракетою не так просто.
- Водночас якщо Росії вдасться пошкодити металеві затвори греблі, то може бути поступовий неконтрольований витік води з Київського водосховища. Внаслідок цього буде короткочасне підтоплення деяких територій в нижньому б'єфі гідровузла.