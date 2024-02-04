Путін – або божевільний, або двійник: росіяни збентежені тим, хто нині керує Кремлем – відео

У Росії члени секти Світлани Лади-Русі звернулися до ЦВК, Генпрокуратури та Адміністрації президента із запитами: чи не править країною двійник бункерного, чи не збожеволів і чи не є він таємним іудеєм. Втім, сектанти підозрюють, що може мати місце й альтернативне трактування діям Владіміра Путіна: наприклад, його божевілля, спричинене проказою.

Шанувальники Лади-Русі також вважають, що Путіна могли підмінити двійником. Усі 3 версії вони розглядають і одночасно доводять, прагнучи домогтися відповіді від держорганів. Політолог, виконавчий директор Міжнародної асоціації малих громад Олексій Буряченко розповів 24 Каналу, що тема двійників у Росії повноцінно циркулює соціальними мережами.

До теми Справжнього підкроюють під фальшивого: як народжуються двійники Путіна

Чи отримають відповідь сектанти

Політолог зазначив, хоч тему двійників Путіна підіймають у соцмережах та обговорюють на кухнях, на офіційному рівні звернення місцевих не принесе жодного результату. Російські держструктури або відхилять запит росіян, або навіть приймати не будуть. Позаяк підтвердженої інформації ніде немає.

Те, що почалися мітинги в Росії. Те, що знімають, як затримують росіян, які виходять на мирні зібрання, щоб повернули їхніх дітей та чоловіків, мобілізованих ще на початку так званої "СВО". Це навіть сумарно, я думаю, набагато більше "підточує", аніж двійники й трійники Путіна,

– наголосив Олексій Буряченко.

Росіяни запідозрили, що Росією керує двійник Путіна/ РосЗМІ

Саме протести матерів пришвидшили завершення кампанії в Афганістані. У Кремлі чудово розуміють такий сценарій, тому максимально намагаються зупинити мітинги на початках. Якщо не вдається, то мінімізують розповсюдження інформації в соціальних мережах, забираючи телефони в активістів та затримуючи журналістів, які знімають відео протестів.

Що відомо про двійників Путіна

Очільник Головного управління розвідки МО України Кирило Буданов заявив, що справжній президент Росії Владімір Путін востаннє з'являвся на публіці влітку 2022 року. Причин, чому він ховається, може бути безліч. Наразі всі бачать його двійників.

На опублікованому у соцмережах відео можна побачити, що напередодні президентських виборів російський президент перегнув палицю з косметичними процедурами. На ролику видно, що щоки Путіна настільки округлилися, що складається враження, ніби під шкіру йому вшили якісь імпланти.

У 2023 році під час засідання Ради зі стратегічного розвитку та нацпроєктів диктатор хотів подивитися час на своєму годиннику, але переплутав ліву руку з правою.

Пластичний хірург клініки Nove Tilo Дмитро Слоссер пояснив, що під час хірургічних втручань перевтілюють одразу двох: і Путіна, і майбутнього двійника, аби вийшов "середній" варіант. За його словами, двійників глави Кремля досить часто виказують рухи руками під час ходьби – одні махають, а інші ні.