Могло бути випробування, – військовий оглядач про удар "Цирконом" по Києву

Під час останньої масованої атаки по Україні російські окупанти застосували крилату гіперзвукову ракету ЗМ22 "Циркон". Найімовірніше, це був експериментальний запуск.

Про це 24 Каналу сказав військовий оглядач Денис Попович, коментуючи удар "Цирконом" по Києву. Оскільки ракету вдалося збити, черговий міф про вундерваффе відійшов у минуле.

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"Очевидно, це були випробування "Циркону" з ударів по наземних цілях, оскільки це протикорабельна ракета", – зазначив Попович.

Так, цей випробувальний акт показав, що розхвалювання "Циркону", зокрема у виконанні Владіміра Путіна, розходиться з реальністю. Немає такої ракети, яку неможливо збити, – усе, що зробила людина, вона може й знищити.

Росіяни можуть зробити висновки

Те, що "невловна" ракета виявилася вразливою до української ППО, мало засмутити окупантів. Тому вони можуть зробити певні висновки й спробувати удосконалити "Циркон".

Цю ракету можуть передати на доопрацювання, оскільки ж не можна, щоб вона розходилася зі словами Владіміра Путіна, що її збити неможливо. Але наші її збили,

– додав Попович.

Росія запустила по Україні "Циркон": основне

Першими припустили, що 7 лютого ворог застосував по Києву саме "Циркон", у виданні Defense Express. На уламках помітили марковання "3М22", що відповідає цій ракеті.

У Київському науково-дослідному інституті судових експертиз (КНДІСЕ) зазначили, що ідентифікація уламків ускладнена тим, що ракета не відповідає заявленим у Росії тактико-технічним характеристикам.

Зрештою речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат підтвердив, що 7 лютого росіяни дійсно запустили по Києву "Циркон". Він наголосив, ворог далі атакуватиме Україну зброєю, яка летить балістичною траєкторією.

У ситуації з "Цирконом" існують дві паралельні реальності. У першій Росія створила гіперзвукову зброю, яку буцімто неможливо перехопити, а в другій ідеться про гібрид "Кинджалу" і П-800 "Онікс".